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國韶實業推出限量農曆新年發財酒精 假期也要記得消毒

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導
國韶實業推出限量農曆新年發財酒精。明基佳世達集團／提供
國韶實業推出限量農曆新年發財酒精。明基佳世達集團／提供

農曆春節腳步接近，在節慶氣氛中，仍要注意消毒不能鬆懈、防疫沒有假期。明基佳世達集團今（20）日公布，旗下國韶實業看準防疫與節慶應景的需求，推出「吉祥大三元」與「花開富貴」兩款限量醫強農曆新年發財酒精，因應近期各行各業與居家迎春佈置招財納福的傳統，節慶特別版陪大家共同防疫過好年。

台灣藥用酒精領導廠國韶實業，此次推出自有消毒品牌「醫強75%酒精液」兩款限量500ML農曆新年發財酒精，「吉祥大三元」款以三個元寶為設計主軸，寓意生財旺財，對應過年財源滾滾的喜氣概念；「花開富貴」款以單顆元寶加入粉色花朵設計，對應春節花開富貴的熱鬧氣氛。

兩款限量500ML農曆新年發財酒精都提供附噴頭或無噴頭的包裝，民眾可自由選購。針對新春過年期間，不論店家、一般消費者，可透過此節慶版消毒酒精，在緊繃的防疫氣氛下，為商業環境與居家增添招財納福的年節氣息。

限量款「醫強75%酒精液」農曆新年發財酒精500ML售價無噴頭79元、附噴頭99元。丁丁藥局、佑全保健藥妝、春天連鎖藥局、躍獅藥局、小北百貨、佳瑪百貨、寶家百貨、四季精品、美廉社、光南百貨、楓康超市及各大藥局均有販售。鋪貨與進貨數量視各門市狀況而定，建議消費者購買前可先致電欲前往的通路門市確認到貨狀況。

國韶旗下包含三大品牌，包含克司博、醫強、唐鑫，長期於醫療院所與各大藥局提供一系列消毒產品，為醫療院所與市面上消毒產品的領導品牌。

酒精

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