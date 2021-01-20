第9屆台中市都市空間設計大獎 入圍作品策展今登場

第九屆台中市都市空間設計大獎入圍作品策展，今（20）日在台中市政府文心第二行政大樓行政一館一樓中庭登場，共有17件入圍作品展出，現場同時舉行建築師群分享座談會，論述講評此次入圍作品的特色與精神。

第九屆都市空間設計大獎將於1月29日下午3時，假夏綠地公園舉辦頒獎典禮。此次入圍作品包括台中綠美圖、台中大毅老爺行旅、龍寶仁美臻邸等。

台中市都市發展局長黃文彬指出，都市空間美學為躍進國際之列的城市語言，端視城市與人文間的對談，終以空間氛圍呈現。

台中市政府舉辦台中市都市空間設計大獎，已邁入第九屆，歷屆的優異作品都是台中市都市發展紋理的過程與記憶，本屆報名總件數達101件，也是歷年來最多參賽作品的一項紀錄。

黃文彬表示，本屆台中市都市空間設計大獎，繼第八屆獎項分為建築空間類、環境空間類、規劃設計類及最佳年度大獎及評審特別獎後，於執行過程，感到每件作品因建築量體等功能性不同，實難於同一項目內分其軒輊。

所以第九屆細分獎項，再增加公共空間獎、低層建築獎、舊建築空間再造獎、商業空間獎等四個類別獎。

幾經初審、現勘、決選等，最終遴選出得獎作品共計有17件，於1月20日至2月3日（例假日休息）假台中市政府文心第二行政大樓行政一館一樓中庭進行得獎作品策展活動，希望透過這些詮釋、極富創意的優選作品，開啟市民建築及空間美學的新視野。

以這次得獎的台中綠美圖新建工程來說，將美術館與圖書館合而為一，並充分展現基地的環境優勢，多重角度8個大小不一的盒子空間量體，彼此互相聯結，有些空間懸浮為地面或空中提供遮蔭功能，提供台灣亞熱帶的氣候更多呼吸換氣的孔隙。

龍寶建設董事長張麗莉表示，仁美臻邸雖是民間建案，但在規劃初期就啟動中部各大專院校對老環境紋理整合競圖，施工過程中更逐一拜訪鄰里，期待透過環境整合，改善原有老舊及雜亂元素，建立社區鄰里共識，還為公車站牌打造一座美麗的公車亭，也保留位於基地內的大原石再利用，透過藝術家的巧手成為公共藝術。

黃文彬強調，透過舉辦「第九屆台中市都市空間設計大獎」，希望能樹立起建築設計的良性示範以及正面提升功能，讓設計規劃的開發者、建築師及市民們，經由此計畫認識及關懷自己生活的空間環境，帶動城市建築景觀美學的視野與提升都市設計。