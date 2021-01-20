億光研發草莓專用轉色燈 香水草莓顏色轉紅比率增加30%

LED廠億光電子（2393）經過多年的研究，研發出能夠有效促進草莓果實鮮紅的特殊波段，並與新竹關西有機草莓農場進行試驗，在專用燈具的照射下，香水草莓整體轉色成功的比率提升了30%，成功幫助北部草莓農民解決冬季光線不足造成果實不紅的問題。

草莓的經濟價值高，是冬季相當受歡迎的水果，主要產期為12月到隔年4月，產地分布在苗栗、新竹、內湖等地。然而新竹以北的區域冬季常缺乏陽光，造成部分品種的草莓轉色不良，果實不紅，影響商品價值，外觀不紅的草莓只能做成果醬等加工品，甚至面臨報廢的命運。

億光電子與百大青農謝晉遠老闆的竹青亭農場合作，於溫室中架設億光研發的草莓專用轉色燈，於陰天時補光，香水草莓顏色轉紅比率可增加30%，並提升果實中的花青素濃度90%，促使果實鮮紅，並減少顏色不良的果實數一半以上。

億光電子表示，傳統草莓種植僅依靠自然光，在陽光不足時草莓就容易發生轉色問題，億光提供的LED光源可針對草莓轉色期所需要的特殊波段進行補光，提供農民一個更有效率、智慧化的種植方式。未來亦可針對各項農、漁、牧等其他高經濟價值的作物，透過LED的技術提供農作物所需的特殊波段，克服傳統農業看天吃飯的困境，創造LED產業與農業雙贏的佳績。