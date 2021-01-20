快訊

部桃確診個案增5個新足跡！ 廣德海鮮餐廳、福隆粩、麥當勞等

部桃疫情擴大 1/16至19已出院者、陪病者啟動回溯機制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東森2020大躍進 東森購物、寵物雲目標2023年上市

聯合報 / 記者林海/台北即時報導

不受疫情影響，東森集團2020年營收創歷史新高，東森集團總裁王令麟表示，年終獎金依照各公司表現，不低於2個月，最高發到6個月，而子公司東森購物、東森寵物雲都目標2023年上市。

東森集團2020年營收329.82億，年增21%，獲利26.35億元，主要是轉投資表現亮麗，其中東森購物2020年營收247億，稅後純益14.45億，年增132%，每股純益14.18元，創下歷史新高，也是電商之冠；而東森國際（2614）每股純益預估也將較2019年的0.7元更好。

王令麟表示，2020年是很險峻的一年，各行各業都有不同的起伏，但整體來說東森集團是最豐收的一年。他說，疫情變化對零售業造成很大的轉變，線上購物發達，去年東森購物著重生活用品，光是衛生紙銷售就成長七倍，帶動整體營收大增。

王令麟表示，東森購物預計2023年上市，屆時每股純益應該在20元左右，2025年營收就可以突破1000億元大關，而大幅成長的動能來自於毛利較高自營商品佔比會提高至55~60%，預估未來每股純益在10元以上電商，只會有富邦媒（8454）與東森購物。

東森購物執行長楊俊元指出，去年11月東森購物併購熊媽媽買菜網，接下來還規劃打造「東森便利店」，針對與消費者最息息相關的民生日用品，與廠商合作已提供「東森嚴選」商品，也會設置EC快倉，目標民生必需品要達到3小時快配的效率。

營收 王令麟

延伸閱讀

電商慶20周年 15日三王三后兩天團台北小巨蛋尬聲

行銷線上／做好基本功 迎電商大潮

正妹主播被神出來是名人之女 受封「蔡尚樺第二」

陶子看網球比賽 自曝對「叫聲」有感覺

相關新聞

車用晶片缺貨 缺車潮農曆年前難解

全球車用晶片大缺貨，讓台灣去年下半年開始的缺車潮雪上加霜。車廠表示，農曆年前都難解，過年前換新車得碰運氣，預計一路缺到第...

Booking.com2021旅客評分卓越獎 台東居全球第一

全球線上訂房業者Booking.com宣布頒發邁入第九年的「旅客評分卓越獎Traveller Review Awards...

價格限制想象？北市五大熱門點閱社區 四個是國宅

永慶房屋統計2020年雙北市網路熱門點閱社區，台北市以中山區大直美堤花園點閱最熱，新北市則由新店美河市奪下榜首。

東森2020大躍進 東森購物、寵物雲目標2023年上市

不受疫情影響，東森集團2020年營收創歷史新高，東森集團總裁王令麟表示，年終獎金依照各公司表現，不低於2個月，最高發到6...

200萬俱樂部它最賣！10戶賣23.3億元

台北市地政雲揭露，潤泰敦峰23樓頂樓戶163.83坪，由王姓自然人無貸款以3億4150萬買下，單價222.2萬，目前潤泰...

房仲網站北市社區點閱前5名 國宅熱門占4席

房仲業者統計台北市社區點閱排行，國宅社區在前5名中拿下4個席次。業者分析，北市國宅多位於市中心的精華地段，生活機能良好，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。