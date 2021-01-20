東森2020大躍進 東森購物、寵物雲目標2023年上市

不受疫情影響，東森集團2020年營收創歷史新高，東森集團總裁王令麟表示，年終獎金依照各公司表現，不低於2個月，最高發到6個月，而子公司東森購物、東森寵物雲都目標2023年上市。

東森集團2020年營收329.82億，年增21%，獲利26.35億元，主要是轉投資表現亮麗，其中東森購物2020年營收247億，稅後純益14.45億，年增132%，每股純益14.18元，創下歷史新高，也是電商之冠；而東森國際（2614）每股純益預估也將較2019年的0.7元更好。

王令麟表示，2020年是很險峻的一年，各行各業都有不同的起伏，但整體來說東森集團是最豐收的一年。他說，疫情變化對零售業造成很大的轉變，線上購物發達，去年東森購物著重生活用品，光是衛生紙銷售就成長七倍，帶動整體營收大增。

王令麟表示，東森購物預計2023年上市，屆時每股純益應該在20元左右，2025年營收就可以突破1000億元大關，而大幅成長的動能來自於毛利較高自營商品佔比會提高至55~60%，預估未來每股純益在10元以上電商，只會有富邦媒（8454）與東森購物。

東森購物執行長楊俊元指出，去年11月東森購物併購熊媽媽買菜網，接下來還規劃打造「東森便利店」，針對與消費者最息息相關的民生日用品，與廠商合作已提供「東森嚴選」商品，也會設置EC快倉，目標民生必需品要達到3小時快配的效率。