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200萬俱樂部它最賣！10戶賣23.3億元

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
取自google
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台北市地政雲揭露，潤泰敦峰23樓頂樓戶163.83坪，由王姓自然人無貸款以3億4150萬買下，單價222.2萬，目前潤泰敦峰全年共揭露10筆交易，累積總銷金額已達23.3億元，除了四、五樓低樓層單價為176和172萬，其餘8筆都破200萬。

另外琢白高樓層也有新鄰居，譚姓自然人12月，以總價5億8388萬買下26樓，共288.4坪，單價220.9萬，站穩200萬俱樂部。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，潤泰敦峰坐落於松山區市民大道四段上，土地原為黑松所有，2012年潤泰近82億高價標下，因土地取得金額高，銷售開價也高，雖然不是傳統豪宅區，但是緊鄰微風廣場，基地方正，外觀大氣，加上建商品牌優勢，因此頗受高資產族青睞。

觀察2020年單價超過200萬的豪宅交易共有26筆，名列兩百萬俱樂部共有9大豪宅，以交易筆數來看，潤泰敦峰最為熱銷，其次為信義聯勤one park以5筆，並以260.3萬登上年度單價最高的豪宅，信義區時尚豪宅琢白也以５筆交易並列交易量第二名。

張旭嵐表示，相較2019年單價200萬交易34筆，2020的頂級豪宅交易量似乎不如上年，主要因為疫情影響全球經濟，國際局勢仍有隱憂，富豪資產配置趨向保守，不過還有一些豪宅交易尚未完全揭露，億元宅年度交易量還有機會增加。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋
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豪宅 疫情

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