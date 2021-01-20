價格限制想象？北市五大熱門點閱社區 四個是國宅

永慶房屋統計2020年雙北市網路熱門點閱社區，台北市以中山區大直美堤花園點閱最熱，新北市則由新店美河市奪下榜首。

永慶房屋業管部協理謝志傑表示，觀察2020年民眾網路物件點閱可以發現，台北市購屋者尋找的物件大多為屋齡20年以上、平均總價2500萬左右中古屋，新北市則是以屋齡較低、交通機能良好的新古屋、捷運共構宅較獲消費者青睞。

根據永慶房屋統計，台北市熱門點閱社區前五名的社區依序為大直美堤花園、大安區大安國宅、成功國宅、文山區觀星台北、信義區忠駝國宅。

謝志傑指出，觀察台北市購屋者偏好的物件，五個社區的屋齡都在20年以上；成交物件則是以30-50坪的三房型產品為主；平均總價大約落在2500萬左右的價位。

從單價來看，五個熱門社區與所在區域均價相比相對實惠，顯示在北市房價較高的情況下，民眾購屋往往考量物件的性價比，而中古屋的公設比較新成屋低，室內使用面積較大，且多位於地段良好的區位，再加上價格較容易入手，因此受到關注。

謝志傑表示，台北市前五名的社區中有四個社區是國宅，包括大直美堤花園、大安國宅、成功國宅、忠駝國宅。主要是國宅屋齡 雖老，但多位於市中心的精華地段，交通、機能，學區佳，且價格較周遭物件親民，成為不少民眾想入住市中心的購屋首選。

新北市熱門點閱前五名社區，依序為新店「美河市」、板橋「新巨蛋」、「巨蛋」、新店「玉上園」及汐止「瓏山林」。

謝志傑表示，新北市上榜的熱門社區，屋齡多落在10年上下，凸顯新北市購屋者對於新古屋的需求偏好；物件格局則是以套房及三房型產品為大宗。套房的總價大約在600-1200萬之間、三房型物件則落在1500-2500萬的區間。

若觀察新北市熱門社區的房屋單價，除了瓏山林外，其他四個社區都稍高於區域均價，顯示購屋者在新北市以地段、生活機能良好的新古屋為首選。