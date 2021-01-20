Booking.com2021旅客評分卓越獎 台東居全球第一

全球線上訂房業者Booking.com宣布頒發邁入第九年的「旅客評分卓越獎Traveller Review Awards」，以上百萬則的旅客評論為依據，今年100多萬個得獎者遍及全球220個國家和地區，而台灣也有7,631個獎項。在充滿挑戰性的一年中，這些合作夥伴仍然在全球各個角落給予旅客超棒的旅遊體驗，讓旅客留下美好回憶。而在眾所矚目的「全球最好客目的地」榜單中，「台東」在得獎數占住宿總數的比例多寡排名中，躍居全球首位，可見此目的地屢獲好評，住過的都難忘到意猶未盡。

從旅客住宿後於Booking.com平台上留下的評論中，發現台灣旅客非常注重員工素質、住宿地點和清潔程度這三大指標，這些偏好也與全球的趨勢相同，Traveller Review Award 2021全球獲獎者評分最高的類別為員工素質，接著是清潔程度和住宿地點。而消費者對於健康和衛生的意識明顯提升，全球獲獎者的平均清潔分數也比未獲獎者高出17%。

若針對獲獎住宿類別進一步分析，會發現B&B、農莊、鄉村小屋、旅館和家庭旅館是全球最好客的住宿類型，顯示了旅客在全球各地的特色住宿感受到美好難忘的體驗。在2020年的第3季，全球特色住宿的訂單量更佔了所有新訂單的30%，也展現Booking.com上多元的住宿房型滿足了旅人的渴望。而今年台灣獲獎數最多的住宿類型則包括，民宿、B&B、飯店、青年旅館和家庭旅館，再度證明台灣旅人對民宿的熱愛不減。

「全球最好客目的地」前五名為「台灣」台東、「澳洲」塔斯馬尼亞、「斯洛伐克」普雷紹夫、「奧地利」上奧地利、「加拿大」新斯科舍，「台東」名列2021年全球最熱情好客目的地榜首。

根據Traveller Review Award 2021獲獎住宿的分佈，Booking.com熱騰騰公佈世界各地最好客目的地，值得注意的是，「台東」今年獲選為「全球最好客目的地」的第一名，可見「台東」除了自然景觀、清幽氛圍備受眾多旅人喜愛外，熱情的待客之道也受到旅人推崇！而「澳洲」的塔斯馬尼亞、「斯洛伐克」的普雷紹夫、「奧地利」的上奧地利、「加拿大」的新斯科舍、「美國」的愛荷華、「阿根廷」的丘布特及「巴西」的米納斯吉拉斯，都也是能感受到熱情好客接待的好去處。

Booking.com 也依據旅客的評語，公佈了由台灣旅客心目中最熱情好客的地方，在排行中發現，「屏東」恆春的鵝鑾鼻、「台東」秀麗的自然風景、古色古香的「新北」九份、海味十足的「屏東」東港小鎮到富有歷史底蘊的「台南」安平都紛紛上榜，不難發現這些去處的住宿體驗都讓台灣旅人愛不釋手。

Booking.com 資深副總兼行銷總監 Arjan Dijk 表示：「旅行次數和頻率皆減少的情況下，每一趟旅程的意義對於旅客來說更大，慶祝Traveller Review Award獲獎人在這個特別的一年所提供的優質服務，也變得更加重要。我們的任務是讓每個人都能更輕鬆地體驗世界，而在給予旅客超棒旅遊體驗的方面，我們的合作夥伴扮演了十分重要的角色，我知道憑著他們的任性、合作和熱情，我們可以一同重振旅遊事業，在未來幫助更多旅客重新發現這個美麗的世界。」