企業尾牙送禮兼做善事 全家推村里珍惜卡公益平台

不到一個月進入農曆新年，過往年末為尾牙旺季，然今年受疫情影響，許多企業停辦尾牙，並以便利商店禮物卡、線上抽獎等方式做為慰勞員工的替代方案。全家（5903）瞄準企業禮物卡的剛性需求，首創推出「村里珍惜卡」企業認購公益模式，並拋磚引玉，率先捐出100萬元，希望帶動更多企業響應。

全家首創村里珍惜卡公益平台，讓企業尾牙贈禮也能兼做善事。全家表示，凡公司行號購買禮物卡，除可獲得等值的禮物卡面額作為員工禮品外，全家即替企業額外捐出禮物卡金額的10%，並將轉化成村里珍惜卡，受助的弱勢團體將可持卡，不限時段至全家兌換各項鮮食。

為協助經濟弱勢族群過好年，全家同步號召愛心民眾以每筆350元認購內含白米麵條、生活用品、牛奶的「村里平安箱」。「村里平安箱」為深入鄰里、精準協助邊緣戶（未達低收入補助標準的經濟弱勢者）的公益模式，愛心民眾可至全家店舖認購平安箱，由村、里長媒合捐贈給需協助的邊緣戶，受助對象定期就近至「全家」店鋪領取。

近期在嘉義縣、市積極響應之下，讓村里平安箱加速推廣，從2019累計至今共募得6.1萬箱，共將幫助1.3萬戶邊緣戶；今年起更將調降認購價格至350元，物資箱一次領取改為物資卡分次領取形式，希望提高勸募成效，並讓受助民眾領取更彈性。

全家公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，去年在疫情影響下，公益團體募捐更顯艱困，全家積極透過通路力量開拓多元公益管道，讓愛心民眾可透過零錢捐、點數做公益、認購捐物等方式協助公益團體渡過難關。過往公益募捐多為彙集民眾之力，此次針對企業創新規劃的「村里珍惜卡」企業認購公益模式，不僅可讓企業獲得等值面額禮物卡，再透過「全家」額外捐贈10%的資源投入，成為通路攜手企業的公益新典範。

另一方面，「全家」也持續優化創新公益模式，如認購捐物機制的村里平安箱，原為裝箱到店的實體物資型態，於今年起正式虛擬化，將物資「箱」改變成物資「卡」，受助民眾無須一次整箱領取，僅需憑卡分次到店鋪貨架上拿取當次需要的商品，也因此讓過往物資僅限於常溫型商品的情況，可拓展至牛奶等短效期品項，對受助民眾更為友善彈性。同時，為降低認購門檻將村里平安箱認購單筆價格從500元下降為350元，每累計認購兩筆（700元），即會送出一箱價值740元以上的物資，盼能提高勸募成效