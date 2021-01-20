藥華藥進軍韓國市場有譜 Q2取證

藥華藥（6446）19日通過韓國食藥署（MFDS）查廠並獲得GMP認證，預計今年Q2將獲得韓國藥證，造福韓國為數五仟多名紅血球增生(PV) 病患。

藥華藥指出，在韓國的藥證申請進行的相當順利。繼去年3月延攬傑出總經理Haksun Moon成立韓國子公司以來，旋即在7月份獲得PV孤兒藥資格認證。

9月著手申請PV藥證，預計今年第二季獲得韓國藥證。藥華藥評估，「韓國與台灣醫療保險類似，均享有全民健保。未來藥證核准後，將會申請韓國健保給付，嘉惠韓國PV病患。」

韓國PV市場約有5,000多名病患，治療率逾7成，預計P1101 (Ropeginterferon alfa-2b)上市後，將可成為韓國首個核准治療PV第一線用藥。P1101在歐盟平均藥價10萬歐元，預計韓國上市後將會替藥華藥挹注歐盟以外的另一波營收。

藥華藥以原創性長效型蛋白質藥物研發PEG技術平台及高難度小分子合成藥物技術等為基礎，配合跨國研發合作的模式，製造出更優質的一系列突破性新藥產品，幫助病患對抗血液腫瘤、慢性肝炎，以及某些嚴重的癌症。同時是以台灣為基地從事新藥創新發明、試驗發展、生產製造，進而行銷世界的全方位藥廠。