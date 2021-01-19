工具機大廠榮光機械 投資2億元進駐中科
中科管理局今（19）日宣布，成立逾50年的工具機大廠榮光機械，將投資2億元進駐中科園區，投入研發並精進軟硬體設備與技術，期能提升產品國際競爭力，躋身高階工具機供應鏈。
榮光機械主要研發製造外、內圓磨床、無心磨床及刀具磨床等產品，客戶群遍布全球40餘國，產品自製率高且品質穩定。
中科管理局表示，榮光機械磨床產品之所以能提供高精度製程能力，其中一項主要關鍵技術在於液靜壓軸承設計，經過持續不斷的修正和測試，使主軸與液靜壓軸承在運轉過程中，能藉由油膜的潤滑及支撐，達到高穩定度的加工能力與極佳的產品壽命。
另外，其液靜壓導軌技術，承襲靜壓軸承的設計應用，在滑動導軌上導入靜壓設計，靜壓導軌在接觸面位置，透過潤滑系統來降低金屬摩擦，確保機台運作時的高精度與軸向移動的耐磨性。
榮光機械並與上市電子大廠合作，共同開發CAD／CAM非圓磨削軟體，透過榮光機械的專業研磨製造技術，與擁有眾多實務經驗的電子大廠專業程式撰寫技術相互搭配，使公司磨床產品更具競爭力。
中科管理局長許茂新指出，機械產業是我國兆元產業之一，台灣更是全球第四大工具機出口國，政府推動「5+2」產業創新，工具機更是主要關鍵產業之一。
榮光機械CNC磨床產品應用廣泛，可用於模具、汽車、航太、3C、醫療與能源等相關領域的加工與製造，公司進駐中科後，將持續投入製造技術與產品研發，並培育專業技術人才，期能躋身高階工具機供應鏈，提升國際競爭力。
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