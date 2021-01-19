東台3D列印設備 成功打入校園市場

東台精機（4526）3D列印設備成功打進校園市場，東台今（19）日舉辦「工具機實習設備採購案」教育訓練研習會，共有國立成功大學等15所大專院校師生參加，為各校採用東台的3D列印設備預作準備。

政府振興經濟專案提撥30億元進行「工具機實習設備採購案」，替大學、技職及專科學校汰換設備，同時也替工具機業者紓困。

東台董事長嚴瑞雄表示，東台近年跨足金屬積層製造（3D列印）設備製造領域，投入研發資源與人力進行3D列印技術鑽研，正好此次多所大專院校需求3D列印設備，讓東台有機會為各大專院校服務。

為「工具機實習設備採購案」作好教育訓練，東台今天在路科總部舉辦為期2天的教育訓練研習會，與會學校包括成功大學、交通大學、中正大學、中央大學等15所學校，約70名師生參加。