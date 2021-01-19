東台3D列印設備 成功打入校園市場
東台精機（4526）3D列印設備成功打進校園市場，東台今（19）日舉辦「工具機實習設備採購案」教育訓練研習會，共有國立成功大學等15所大專院校師生參加，為各校採用東台的3D列印設備預作準備。
政府振興經濟專案提撥30億元進行「工具機實習設備採購案」，替大學、技職及專科學校汰換設備，同時也替工具機業者紓困。
東台董事長嚴瑞雄表示，東台近年跨足金屬積層製造（3D列印）設備製造領域，投入研發資源與人力進行3D列印技術鑽研，正好此次多所大專院校需求3D列印設備，讓東台有機會為各大專院校服務。
為「工具機實習設備採購案」作好教育訓練，東台今天在路科總部舉辦為期2天的教育訓練研習會，與會學校包括成功大學、交通大學、中正大學、中央大學等15所學校，約70名師生參加。
其中，訓練規劃包含積層製造原理、設備功能介紹與操作、軟體介紹及智慧製造解決方案等，提供各大專院校完整教育訓練規劃與介紹。東台表示，未來一周，還將陸續展開東台其他設備的學校教育訓練研習會。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言