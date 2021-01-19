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疫情升溫 晶華、雲品、寒舍暫無感受退訂壓力

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

隨著國內疫情有升溫趨勢，國內的大型飯店業者包括晶華（2707）、雲品（2748）及寒舍（2739）集團都認為，由於之前許多知名大型企業早就已經取消尾牙活動，都是小型部門聚餐為主，所以到今（19）日為止，飯店內的餐廳及外燴等沒有感受到退訂壓力，但疫情持續變化中，後續是否有影響，還在持續觀察中。

晶華指出，飯店各出入口處均設有額溫測量站，用餐及購物的貴賓測量額溫服務，打造安心無虞的宴飲空間，今天前來飯店用餐的客人並沒有減少，包括最有名的栢麗廳中午、下午茶都依舊是大排長籠等進場，晶華也都依規定，請客人帶口罩排隊等，飯店持續落實「用餐實聯制」，以利後續的追蹤與回溯。

因應疫情變化，位於信義區的台北寒舍艾美酒店及寒舍艾麗酒店，目前尚未收到任何尾牙春酒訂單的取消，後續將持續觀望市場狀態，並配合政府防疫相關措施。

雲朗集團也表示，疫情雖出現院內感染，但截至目前為止，集團包括「君品Collection」外繪的目前尚未收到尾牙、春酒訂單要取消，還在持續觀察市場變化，目前還是維持之前的看法，大型宴會恐要到今年10月以後才會回升；因應全球疫情變化，飯店業的營運策略要更靈活，大型活動取消，但相關的小型聚會將會增加，雲朗集團旗下各飯店，也都會極搶攻小型部門聚會。

疫情 晶華 寒舍

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