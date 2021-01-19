foodpanda攜手小北百貨、喜互惠超市 強化24小時外送

全台最大餐飲、生活品外送平台 foodpanda 強化24小時生活用品外送版圖，今天（19日）宣布，獨家與全台8間小北百貨、宜蘭最大當地超市系統4家喜互惠超市合作，強化即時外送版塊，提供 24 小時接地氣的便利服務。

foodpanda 董事總經理方俊強表示，foodpanda 積極增加平台的服務「時間」與「空間」廣度，滿足消費者的多元需求。foodpanda 透過與全天候營業的小北百貨，以及宜蘭在地超市龍頭喜互惠兩大指標通路獨家合作，提供更多生鮮雜貨外送服務。

foodpanda 目前自營熊貓超市，提供全日生鮮雜貨外送，今天攜手小北百貨，強化 24 小時全年無休外送服務。消費者在小北百貨總能找到令人意想不到的大小五金、生活百貨。有趣如特大麻將組、實用如浴廁清潔劑、輕薄如房屋租賃契約書、臨時的救急商品還有 1000 A 救車線，解決消費者面臨的各種情境。

foodpanda 觀察到有近四成的訂單量集中於晚間 9 點後的深夜時段，透過平台在小北百貨下單的品項除常見的零食、泡麵外，各類浴廁清潔用品甚至貓砂、黏鼠板都是熱銷品項

宜蘭超市龍頭的喜互惠與 foodpanda 獨家合作，提供新鮮直送的蔬果生鮮及生活用品外送。foodpanda 首波將與 4 間喜互惠門市以及旗下的烘焙品牌蘭田穀王合作，提供多款麵包、飲品及伴手禮，涵蓋蘭陽溪北溪南主要城鎮，1月20日起將在 foodpanda上架超過千項商品，包含各式生活必需品，甚至連貼身衣物，或聚會炒氣氛的桌遊、嬰兒使用的安撫奶嘴都能透過 foodpanda 下單外送。