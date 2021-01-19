70年老字號丸文食品 大里工業區打造首座魚鬆觀光工廠

已有70年歷史的丸文食品，在台中大里工業區工業11路總部規劃的「丸文食品觀光工廠」，今（19）日舉行開幕典禮；丸文總經理梁榮欽表示，設立觀光工廠不僅可加深民眾對丸文品牌的印象，同時也能作為丸文創新的基石。

今天的開幕式熱鬧滾滾，包括經濟部商業司、中小企業處，以及台中市經發局、觀旅局、工策會等單位，都指派代表參加。梁榮欽強調，希望以新形象，透過復刻歷史與回歸初衷概念重新聚焦品牌理念與品牌塑造，展現老字號風華。

丸文食品的前身是「丸文商號」，1950年在台中第一市場55號攤位起家，商品包含金黃色顆粒旗魚鬆、旗魚丸、天婦羅等各式魚漿煉製品；創辦人梁火村因對品質極盡苛求，使丸文備受消費者信賴，成為第一市場最具代表性的優良商店。

1978年第一市場被大火焚毀，現址改建為商業大樓。隨著第一市場走入歷史，丸文食品遷移至綠川西街，後來在大里工業區購地設廠，為滿足廣大消費者需求，進一步導入現代化生產環境。

近幾年，丸文的產品也日趨多樣化，除了魚鬆、魚酥、魚丸及火鍋料之外，還有魚寶麵、魚寶蛋捲、魚寶粥、魚寶餅，甚至還推出旗魚膠原胜肽的精華液、乳霜、面膜等保養品。

丸文現已傳承至三代，梁榮欽的長子梁郁群擔任廠長，負責生產製造；次子梁瀚任擔任經理，主導公關行銷；三子梁韋珽學的是餐飲，未來將負責餐飲部門。

丸文老顧客雖多，但年齡層偏中高齡。第三代接棒後，為吸引年輕族群及更多消費者對丸文有更深認識，於是積極規劃建立觀光工廠，並設計DIY活動吸引年輕族群、親子團來參觀，增加品牌曝光度。

觀光工廠同時也是丸文二代的夢想之一，內部除了一般廠房作業區、導覽區、DIY教室及展售區外，同時也設置團膳廚房，未來可作為大里工業區其他企業中午用餐的好選擇。

同時為因應時代需求，也設置許多網美打卡點（超大碗公魚丸互動裝置、如同置身海中的漁船立體彩繪等）、線上直播區，可供網紅開直播使用。

梁榮欽表示，經濟部中小企業處從觀光工廠規劃期開始，便提供許多資源給丸文，包括補助計畫案、相關專業人才介紹、廠內動線規劃建議等，丸文受益匪淺。他相信，匯集了各方面意見，丸文觀光工廠能走得更順利。

丸文食品觀光工廠不僅是首座魚鬆觀光工廠，更是中部少數擁有親子體驗製作的DIY觀光工廠，目前也規劃三種常態性DIY活動，有手指造型飯糰、爆漿福州丸和手作天婦羅，另外也會不定期針對端午節、中秋節等節日，推出不同的DIY活動。