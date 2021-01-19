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東洋癌症用藥疑有異物 公司：預計本周全數收回完畢

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

東洋（4105）治療非小細胞肺癌、胰臟癌、膀胱癌的癌症用藥「健仕注射液38毫克/毫升」，上月28日獲醫通報內容有異物混入，該公司強調，已於12月31動自主回收機制，預計本周可全數收回完畢。

由於「健仕注射液」疑有異物，食藥署今（19）日在官網的西藥產品回收區中，要求東洋應於2月5日前完成回收作業，總共9000劑產品須回收下架。

東洋表示，在第一時間獲醫院通報後，立即回收個案藥品進行分析並同步確認製程品質，經確認比對，同批號藥品未有其他任何通報，而前後批號藥品抽驗也符合標準。惟在高標準用藥安全考量下，該公司也立即通知醫院暫停使用同批號藥物，並於12月31日通知食藥署，說明台灣東洋將立即啟動自主回收機制。

東洋示，該批號藥品自2020年12月31日啟動回收至今，預計本周可全數回收完畢。針對這起單一事件，東洋強調仍會持續強化品質監測、深化製程管理與人員訓練，以務實行動展現對藥品安全的負責態度。

台灣東洋 食藥署

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