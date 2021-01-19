快訊

直播／部桃新冠肺炎群聚延伸社區 鄭文燦16時召開記者會

部桃醫院9人染疫...病毒傳染力是否變強？指揮中心回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無懼疫情比漾廣場業績增2% 今年再推線上內容百貨店　

聯合報 / 記者林海/台北即時報導

不受疫情影響，比漾廣場2020年營收年增2%，今年將將進行大幅度改裝計畫，改裝面積比例達3成，並在年中推出線上內容百貨店，今年業績挑戰21.2億元，年增11%。

比漾廣場表示，2020年在疫情侵擾下逆風前行，業績達19億，年度成長2%，雖來客數較2019年稍減5%，但會員數已突破18萬，其中台北市會員已達一成!多集中於萬華區及中正區，顯示比漾廣場商圈範圍擴大，成為雙北新南區的生活區域中心點。

比漾廣場指出，受疫情影響，比漾廣場在2020年3、4月來客數衰退2成，但自6月起買氣逐漸回溫至第四季來到高峰，特別年末氣溫明顯驟降，12月耶誕節檔期男女裝、運動、大家電、寢具、專門店、主題餐廳都有顯著的成長，拉抬全館業績成長超過一成，全年維持正成長。

比漾廣場也說，今年冬天較寒冷，促使家電用品及服裝業績明顯成長，近幾週來平日也有許多顧客於5F Beyond Home添購棉被、保暖家電等用品，在去年底比漾廣場也大幅度改裝1F女鞋區，打造出全新型態的Shoes Gallery，今年還將持續改裝1樓化妝品區與2樓全區。

疫情 家電 保暖

延伸閱讀

萬里公所歲末物資發放 119家弱勢戶受惠

先蓋毛毯還是蓋棉被？哪種材質最保暖？專家教「三明治蓋被法」超溫暖

寒冬送400多床暖被弱勢生 台南棉被廠夫婦散播愛

漁電共生意外發現！太陽能板是魚塭冬天棉被、夏天陽傘

相關新聞

無懼疫情比漾廣場業績增2% 今年再推線上內容百貨店　

不受疫情影響，比漾廣場2020年營收年增2%，今年將將進行大幅度改裝計畫，改裝面積比例達3成，並在年中推出線上內容百貨店...

長榮航再獲肯定 列德JACDEC全球前20最安全航空公司

國際航空專業雜誌AERO International於日前公佈德國航空安全資料中心JACDEC（Jet Airliner...

長榮航獲國際肯定 列德JACDEC全球前20最安全航空公司

國際航空專業雜誌AERO International於日前公佈德國航空安全資料中心JACDEC（Jet Airliner...

IDC：全球公有雲IT基礎架構市場 去年Q3保持強勁增長

根據國際數據資訊（IDC）全球季度雲端IT基礎架構追蹤報告，用於雲環境（包括公、私有雲）的IT基礎架構產品（服務器，企業...

年關將至+疫情再起 線上點燈夯

距農曆新年剩下三週，各大廟宇湧現點燈熱潮。2020年受疫情影響，沉重的生活壓力推升數位點燈風潮，銷售年增超過4成。看準線...

5.3公頃工廠閒置土地挨罰 經濟部：不改善將強制拍賣

美中貿易戰開打後大批台商回流，也讓台灣「缺地」再度浮現。經濟部工業局努力盤地及提供相關補助外，也修法針對閒置工業用地開罰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。