無懼疫情比漾廣場業績增2% 今年再推線上內容百貨店　

不受疫情影響，比漾廣場2020年營收年增2%，今年將將進行大幅度改裝計畫，改裝面積比例達3成，並在年中推出線上內容百貨店，今年業績挑戰21.2億元，年增11%。

比漾廣場表示，2020年在疫情侵擾下逆風前行，業績達19億，年度成長2%，雖來客數較2019年稍減5%，但會員數已突破18萬，其中台北市會員已達一成!多集中於萬華區及中正區，顯示比漾廣場商圈範圍擴大，成為雙北新南區的生活區域中心點。

比漾廣場指出，受疫情影響，比漾廣場在2020年3、4月來客數衰退2成，但自6月起買氣逐漸回溫至第四季來到高峰，特別年末氣溫明顯驟降，12月耶誕節檔期男女裝、運動、大家電、寢具、專門店、主題餐廳都有顯著的成長，拉抬全館業績成長超過一成，全年維持正成長。

比漾廣場也說，今年冬天較寒冷，促使家電用品及服裝業績明顯成長，近幾週來平日也有許多顧客於5F Beyond Home添購棉被、保暖家電等用品，在去年底比漾廣場也大幅度改裝1F女鞋區，打造出全新型態的Shoes Gallery，今年還將持續改裝1樓化妝品區與2樓全區。