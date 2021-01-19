集盛再註銷庫藏股減資 不到一年股本瘦身13.1%

紡纖廠集盛（1455）今天再度公告註銷庫藏股減資，將最新買回的18,313張自家公司股票註銷，股本從55億元降到53.16億元，減資比例3.33%。

集盛上周剛公告庫藏股執行屆滿，公司從去年11月16日到今年元月12日，總共投下1.7億元，以每股均價9.31元，買回自家公司股票18,313張，執行率61%。這創下新冠疫情爆發後，集盛第五度完成庫藏股計畫，今天並公告將買回的庫藏股註銷減資。

去年3月新冠肺炎疫情蔓延全球，全球紡織業景氣摔落谷底，集盛為維護公司信用及股東權益，連續五度實施庫藏股，並註銷減資，公司資本額從去年3月的61.17億元，一路瘦身到目前的53.16億元，短短不到一年累積瘦身比例高達13.1%，公司體質變得更精壯。

至於公司基本面，集盛營運也成功走出谷底，公司去年第3季已經轉虧為盈，第4季獲利可望進一步擴大。

集盛總經理蘇百煌日前在法說會中信心滿滿表示「最壞的時間已經過了！」集盛從第3季開始產能就逐漸走向滿載，第4季則是出現供不應求的情況，公司接單已經到農曆年後，預估這股復甦力道會持續到2021年。

法人分析，去年底尼龍上游原料包括苯、CPL等，價格都逐漸上來，推升集盛的尼龍粒、尼龍絲、加工絲等產品第4季價格上漲。集盛去年前三季虧損有很大原因來自存貨跌價損失，但現在情況反轉，集盛可以用低價庫存生產高價產品，有助公司利差擴大，法人看好集盛結算中的去年第4季獲利可望有不錯表現。