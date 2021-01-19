IDC：全球公有雲IT基礎架構市場 去年Q3保持強勁增長

根據國際數據資訊（IDC）全球季度雲端IT基礎架構追蹤報告，用於雲環境（包括公、私有雲）的IT基礎架構產品（服務器，企業儲存和乙太網交換機）廠商營收，在2020年第3季年成長9.4％。傳統的非雲IT基礎架構投資相較去年同期則下降8.3％。

這些成長表明市場對新冠肺炎大流行引起的商業，教育和社會活動的重大調整以及IT基礎架構在其中產生的作用。在世界各地，上網工具已在人類生活的各個方面發生了巨大的變化，包括協作，虛擬商務活動，娛樂，購物，遠端醫療和教育。雲端環境，尤其是公有雲，是這一轉變的關鍵推動力。

2020年第3季，公有雲IT基礎架構的支出年成長13.1％，達到133億美元。在2020年第2季，公有雲IT基礎架構的支出首次超過非雲IT基礎架構，但非雲IT基礎設施支出在2020年第3季再次回到第一位。IDC預計，公有雲IT基礎架構支出將在不久的將來再次超過非雲，並擴大其領先優勢。2020年第3季，私有雲基礎架構的支出年成長0.6％，達到50億美元，而本地私有雲佔其中的63.2％。

IDC認為，硬體基礎架構市場的發展已經達到了臨界點，雲端環境將繼續在總支出中佔比越來越大。IDC略微提高了2020年全年雲端IT基礎架構支出的預測，預計成長將達11.1％至741億美元。公有雲IT基礎架構全年將成長16.7％至527億美元，私有雲架構支出預計將下降0.5％，至213億美元。同時IDC降低了對非雲基礎架構的預測，預計下降11.4％至602億美元。

2020年的雲端部署環境中，運算平台將持續是支出的最大部分（49.1％），成長2.3％至364億美元，而儲存平台將是成長最快的部分，支出將成長27.4％至292億美元，乙太網交換機則將成長4.0％，達到85億美元。

2020年第3季，大多數地區的雲端IT基礎設施支出都在成長，加拿大（32.8％），中國（29.4％）和拉丁美洲（23.4％）的年成長率最高。而除加拿大和日本，所有地區公有雲基礎架構的成長都超過了私有雲IT架構的成長。

在廠商方面，戴爾和惠普為市場前兩大，浪潮，華為和聯想的年成長則達兩位數。