快訊

台灣燈會恐因防疫取消 行政院下午3時召開記者會

1100萬非法移民「快速歸化」 拜登新政的震撼第一彈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

IDC：全球公有雲IT基礎架構市場去年Q3強勁增長

經濟日報 / 記者魏興中／即時報導

根據國際數據資訊（IDC）全球季度雲端IT基礎架構追蹤報告，用於雲環境（包括公、私有雲）的IT基礎架構產品（服務器，企業儲存和乙太網交換機）廠商營收，在2020年第3季年成長9.4%；傳統的非雲IT基礎架構投資相較去年同期則下降8.3％。

這些成長表明市場對COVID-19大流行引起的商業、教育和社會活動的重大調整以及IT基礎架構在其中產生的作用。在世界各地，上網工具已在人類生活的各個方面發生了巨大的變化，包括協作、虛擬商務活動、娛樂、購物、遠端醫療和教育。雲端環境，尤其是公有雲，是這一轉變的關鍵推動力。

2020年第3季，公有雲IT基礎架構的支出年成長13.1%、達133億美元。在2020年第2季，公有雲IT基礎架構的支出首次超過非雲IT基礎架構，但非雲IT基礎設施支出在2020年第3季再次回到第一位。

IDC預計，公有雲IT基礎架構支出將在不久的將來再次超過非雲，並擴大其領先優勢。2020年第3季，私有雲基礎架構的支出年成長0.6%、達到50億美元，而本地私有雲占其中的63.2%。

IDC認為，硬體基礎架構市場的發展已經達到了臨界點，雲端環境將繼續在總支出中占比越來越大。IDC略微提高了2020年全年雲端IT基礎架構支出的預測，預計成長將達11.1%至741億美元。

公有雲IT基礎架構全年將成長16.7%至527億美元，私有雲架構支出預計將下降0.5%至213億美元。同時IDC降低了對非雲基礎架構的預測，預計下降11.4%至602億美元。

2020年的雲端部署環境中，運算平台將持續是支出的最大部分（49.1%），成長2.3％至364億美元，而儲存平台將是成長最快的部分，支出將成長27.4%至292億美元，乙太網交換機則將成長4.0%，達到85億美元。

2020年第3季，大多數地區的雲端IT基礎設施支出都在成長，加拿大（32.8%），中國（29.4%）和拉丁美洲（23.4%）的年成長率最高。而除加拿大和日本，所有地區公有雲基礎架構的成長都超過了私有雲IT架構的成長。

在廠商方面，戴爾和惠普為市場前兩大，浪潮，華為和聯想的年成長則達兩位數。

雲端 IDC

延伸閱讀

結束近兩年禁飛令 加拿大允波音737 MAX復飛

說了是輔助系統還敢睡！加拿大Tesla駕駛遭起訴

PC熱銷 廣達、仁寶受惠

電競熱！外資喊買微星、華碩 目標價180元、350元

相關新聞

IDC：全球公有雲IT基礎架構市場去年Q3強勁增長

根據國際數據資訊（IDC）全球季度雲端IT基礎架構追蹤報告，用於雲環境（包括公、私有雲）的IT基礎架構產品（服務器，企業...

別人的老闆總不會讓人失望！三成打工族拿到年終紅包

受疫情影響，從2020年年末就陸續有許多企業決定取消尾牙或是改為線上尾牙，不少正職員工們紛紛感嘆少一個福利，但根據打工平...

寒流助攻！艾美特冬季商品熱賣 貢獻去年營收與獲利   

小家電龍頭大廠艾美特-KY（1626）公布去年12月營收，拜寒流之賜冬季商品熱賣近乎缺貨，艾美特單月營收成長近50%，同...

你家玄關防疫嗎？兩種另類設計快速崛起

台灣室內設計、裝潢社群平台「設計家Searchome」發表2021室內設計趨勢報告指出，新冠疫情震撼全球，台灣室內裝修市...

疫後觀光轉型 跨部會合推國旅

疫情衝擊難出國，國內一度出現「報復性旅遊」熱潮，行政院政委張景森昨表示，國旅是低品質代名詞，景點擁擠、連公廁都搞不定，應...

政經私房話／邱欽庭 不太習慣「失業」生活

投資人保護中心前董事長邱欽庭元月二日任期屆滿，他在投保中心任內長達十二年，屆退前一天還是行程滿滿，退休第一天突然不必上班...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。