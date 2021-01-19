別人的老闆總不會讓人失望！三成打工族拿到年終紅包

受疫情影響，從2020年年末就陸續有許多企業決定取消尾牙或是改為線上尾牙，不少正職員工們紛紛感嘆少一個福利，但根據打工平台「小雞上工」針對站內打工族所進行的最新調查發現，有二成打工族有尾牙吃，更有三成打工族能拿到年終紅包，其中以餐飲業最多，主要受惠於2020年下半年的業績翻倍成長。

根據小雞上工調查，今年有二成工讀生確定有尾牙吃，並且其中近四成除了在飯店舉辦之外，還可以抽現金、3C用品不等的獎品。

此外，小雞上工也針對雇主進行調查，發現三成打工族今年有獎金可以拿，其中可拿到2,000元以下的佔52%，2,000~5,000元佔26%，5,000元以上佔12%，另有10%的雇主表示會根據年資及表現發放。

進一步分析有這些好康福利的企業店家，發現以餐飲業佔最多達七成。

此外，該份調查還顯示，有近七成的老闆預計在寒假前開始招募工讀生，其中更有35%有提供像是三節獎金禮品或是定期員工聚餐等福利。

而對於無法長期工讀但又想賺點零用錢的學生族群，小雞上工則特別規劃了「寒假新年財」專區，篩選寒假期間短期工作，幫打工族快速找到寒假打工，自己為自己賺取年終獎金。

除了規劃寒假打工專區外，小雞上工今年還將舉辦線上尾牙活動，即日起至1月25日只要在個人社群平台轉貼「小雞上工尾牙」圖片，並標記九個好朋友一起來湊桌，就有機會一人獨得萬元的餐卷，和朋友們開開心心的去吃尾牙。