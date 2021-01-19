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寒流助攻！艾美特冬季商品熱賣 貢獻去年營收與獲利   

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

小家電龍頭大廠艾美特-KY（1626）公布去年12月營收，拜寒流之賜冬季商品熱賣近乎缺貨，艾美特單月營收成長近50%，同時也貢獻全年營收與獲利。 

去年景氣雖受新冠肺炎疫情影響，致使總營收些微下滑，但在管理團隊堅守持續成本控管、創新產品及開發新客戶、新市場的帶動之下，全年可望小幅獲利，展現在艱難中突破困境的成果。 

2021年艾美特在董事長史瑞斌的帶領下，持續內外銷並進，中國市場自有品牌方面，主導品牌年輕化，以「儲存年輕用戶」為目標，持續加深品牌經營的向下深度與廣度，產品除過去兩季品外輔以不受季節影響的清掃類與健康類產品，如吸塵器、蒸氣拖把、除塵蹣儀和足浴盆等，期望在更多元化家電產品的帶動下，減緩淡旺季的營收落差，淡季也可以成為新的旺季。 

外銷方面，繼續網羅新客戶群，2020年下半年簽下幾個重量級新客戶，預計為2021年挹注約5000萬人民幣的營收，新市場開發方面，東南亞市場依然是2021發展的重點，2019-2020年成長11%，預期今年將達成20%的成長，東南亞市場以菲律賓為最大，其次還有馬來西亞、印尼與泰國等，新客戶預計達成3-5%的成長。另一方向為跨境電商的發展，主打美國與沙烏地阿拉伯，將為外銷市場開拓新的成長亮點。 

艾美特指出，位於深圳工業區舊廠土地開發案，2016年與深圳市TCL海創谷科技園發展有限公司簽訂合作協議，2019如期動土開工，預計2021年中完竣驗收，建物驗收後，TCL遷移補償金約1.5億人民幣將可完成認列。 

艾美特舊廠位於中國廣東省深圳市寶安區石岩街道艾美特工業區內，為艾美特1991年赴深圳設廠的舊廠原址，建築物面積52,698.73平方米，預計建成後可以分配到36,000平方米的面積。 

2020年前三季財報合併營收73.09億元，毛利18%，營業利益2.09億元 ，稅後純益1.54億元，每股盈餘1.11元。 

艾美特長期深耕中國市場，2020年艾美特生產各式小家電超過1000萬台，其中風扇逾800萬台。中國市場自有品牌營收占比超過公司總營收50%，其餘OEM、ODM日韓市場占比30%，歐美及其他市場占比20%。2016年中國品牌500強名列第290名，品牌總價值超過人民幣113億元。 

艾美特 營收

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