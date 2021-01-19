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你家玄關防疫嗎？兩種另類設計快速崛起

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
圖／業者提供
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台灣室內設計、裝潢社群平台「設計家Searchome」發表2021室內設計趨勢報告指出，新冠疫情震撼全球，台灣室內裝修市場也出現新的轉變。百坪以上住宅的裝潢需求比起前年成長達23%。其中，透天別墅、雙拼式住宅需求最多。

設計家Searchome網站長期建立數據庫，並進行資料分析，於每年1月發佈「室內設計趨勢報告」，2021年室內設計趨勢報告，調查統計區間自2019年10月1日至2020年9月30日止，發現後疫情時代房市，室內裝修業發展出全新生機。

設計家Searchome指出，去年農曆春節過後，全球疫情爆發，台商紛紛回流，預期短時間內不會離台，許多人對透天宅、豪宅進行裝修，百坪以上住宅的裝潢需求比起前年成長達23%。其中，透天別墅、雙拼式住宅最為普遍。

由於居家時間增加，國人也進一步注重居家生活品質。趨勢報告指出，不少屋主在翻新時，會挑選較耐用、易擦拭的超耐磨木地板、木紋磚，使用耐磨地板材質的比率，比起前年成長46%。無論是家有小孩、毛小孩的屋主，都傾向使用此材質。

此外，防疫概念興起，國人減少在戶外、健身房運動，在家運動成健康新趨勢，不少屋主在翻新裝潢時，決定增設室內運動區，無論是瑜伽、重訓、還是室內跑步機、飛輪，都是後疫情時代的健身趨勢。

設計家Searchome還發現，考量環境和防疫健康，去年屋主在玄關設計上較花心思，如可以更換外出衣物的「一日衣櫃」，或是能發揮落塵區、阻隔病菌的「二進式玄關」的設計，都是去年熱門裝潢元素，隨著防疫需求而崛起。

圖／業者提供
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