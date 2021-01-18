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國揚砸18.56億購入土城土地 明年推總銷逾百億廠辦大案

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

看好廠辦市場，國揚（2505）繼去年第4季購入內湖舊宗段、高雄鳳山土地後，今年新春再公告，以每坪土地單價58萬元、總價18.56億元購入新北市土城區忠義段之3,199.576坪土地之五成股權；國揚表示，該案預計明年才會推出廠辦大樓案，由於該案將和其他公司共同合作，未來全案整合後土地將擴大到逾5,000坪，將是集團首筆總銷破百億元之大規模廠辦大樓案。

繼去年11、12月陸續以21.01億元購入內湖舊宗段83-1地號1,500.85坪土地，以及以9.39億元入手內湖舊宗段83-11地號626.48坪土地，還有高雄鳳山區勝利段9地號2,160.23坪土地後，總計砸41.7億元獵地後，國揚今（18）日再度出手砸18.56億元購入新北市土城區忠義段之3,199.576坪土地之五成股權。

國揚指出，看好企業擴增需求，以及土城老舊廠房汰舊換新潮，因此投入18.56億元在土城獵地，由於該案需與其他企業共同合作投資，因此全案整合完後初估面積超過5,000坪，將規劃打造大規模廠辦大樓，總銷初估超過100億元，也是集團有史以來最大廠辦案。

國揚土城廠辦案最快今年下半年拿建照後動工推出，工期至少三年；國揚強調，採取共同投資，主要一是分散投資風險考量，二來是擴大庫存儲備能量，讓集團能在不動產市場操作策略上調度更加靈活、有彈性。

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