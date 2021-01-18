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北市仲介公會理事長選舉白熱化 郭子立宣布參選

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

擔任過兩屆理事長的郭子立，出乎意料地在日前宣布參選下屆台北市不動產仲介公會理事長，與現任副理事長朱玟諺共同角逐，致使原本平和的第12屆公會選舉，成為兩位候選人競選的局面。

台北市不動產仲介公會輔導理事長的郭子立今（18）日表示，再度參選下屆公會理事長主要三個原因，第一去年底政府開始打炒房，今後市場交易量將會萎縮，從業人員作業將更艱困，應該由與產官學互動關係良好的理事長，來做好更多有利於業界穩定交易的相關性協調與溝通，不至於更影響房仲業的正常交易，造成經營上的困難。

第二因為此次全聯會改選，台北市公會未取得理監事任何席位，以至於未來更無法參與會務，選後理監事會議決議退出不動產仲介全國聯合會，導致各大品牌與廣大的會員公司反對退出，反而希望更應該參與全聯會的會務執行，不容許讓首善之都的公會被邊緣化。

他強調，台北市不動產仲介公會更應監督全聯會，為產業和諧發展，有更周全的大和解方案。

第三，他呼籲全聯會選後大家應放下爭議，尤其在此關鍵時刻台北市不動產仲介公會改選在即，為讓下屆會務順暢運作，不可落入群龍無首狀態，他才會投入此次選舉。

郭子立指出，他這次投入第12屆台北市不動產仲介公會理事長選舉，提出「三大提升及一大和解」政見，包括第一提升台北市仲介公會的影響力及能見度，扮演好首都公會的龍頭角色，不被外部情勢給邊緣。

第二提升與中央及地方政府的互動及關係，讓業者及會員公司的聲音即時傳達主管機關，保障該有權益；第三提升整體產業形象及從業人員的專業水準，讓不動產仲介經紀人員成為大眾買賣屋最好的顧問與朋友。

至於所謂的大和解，郭子立指出，希望在他任內盡個人最大努力促成台北市公會與全聯會的大和解，化解過去的誤解與紛爭，並進一步在全聯會當中幫台北市公會爭取更多發言權，提案，修法，以及更多盡權利義務的機會。

據了解，目前郭子立已經爭取到最多數品牌房仲公司的支持，他也強調，如果能順利當選台北市不動產仲介公會第 12 屆理事長，承諾只擔任一屆，任期內將竭盡所能為上述政見而努力，並做好傳承的工作，任期間更絕對不偏頗單一會員或品牌公司，他希望扮演好一位無私無我、全心全力為會員公司服務的全方位理事長。

全聯 房仲

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