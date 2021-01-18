泰新旗下泰御建設 打造台中七期最強智能系統整合宅

國內知名消防及機電系統整合工程大廠泰新系統科技，旗下泰御建設在台中七期推出的首案「泰御天鑄」，今（18）日舉行開工典禮，董事長李金池表示，此案標榜為智能系統整合住宅，吸引許多企業主目光，目前銷售率已達八成。

「泰御天鑄」從機電工程到消防管線、保全設備，都是高端科技專業整合。此案以智能宅為定位，主打「用APP就能運作家裡的一切事務，出門也不用帶卡片，有手機就夠。」

泰御建設源自台中、工程遍及全國的泰新系統科技。泰新創立已32年，主要從事大樓、商辦、國家工程系統整合設計、施工安裝，專精於機電工程、消防系統工程、預製工法與防震工法等。

泰新在業界知名度極高，代表業績包括國立台灣美術館、故宮南院、台中市政府、合庫總部大樓、高雄海洋文化及流行音樂中心、巨蛋漢神購物廣場，以及中和映象太和大樓等。

近幾年，泰新更積極開發智能化相關設備，如車牌辨識系統等，獲得新光三越等大型企業採用。泰新除了在專業上持續精進，也將觸角跨足房地產開發。

泰御建設近期前進七期新市政中心推出「泰御天鑄」預售案，除有泰新專長的智慧化系統加持，也使用戴雲發Alfa-safe柱中柱耐震系統工法，在市場造成話題，吸引不少退休企業主及企業二代置產，其中一口氣購買2戶的就有10組。

基地位於大業路、大福街口，正對家樂福購物中心的「泰御天鑄」，規劃地上21樓、地下5層建築，坪數46至58坪3房產品，總戶數72戶及1戶店面，每坪單價47萬至52萬元，總銷約21億元。

李金池說，泰新近年來以整合應用、系統工程為目標，將消防工程整合導向於「智慧型火災預警系統」，以台灣最頂級先進管路預製工法，結合APP實現智慧E化，讓相關設備得以串聯智能攝影機、中央監控等系統，打造最先進安全的消防物聯網。