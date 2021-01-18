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葡萄王董事長曾盛麟：看好今年全年業績雙位數成長

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

葡萄王集團（1707）展望2021年，將正式走入ODM、OEM代工元年，再加上新夥伴統一企業挹注，加速葡萄王將保健食品休閒化的新願景。董事長曾盛麟看好今年業績成長，今年成長動能來自台灣葡萄王及上海葡萄王，應有雙位數成長的水準。

曾盛麟表示，看好今年營收獲利表現，只要不受疫情影響，葡眾成長空間比較大，目標未來每年由1-2個，增加至3-5個新品推出，業績預估可望持穩向上。至於上海葡萄王，除合作夥伴上海達爾威（TST）之外，越來越多國際大客戶下訂單，目前訂單能見度90天，相較於疫情期間的45天，現在已經回到90天，樂觀看待第一季業績。

上海葡萄王在去年基期低、統一集團更多合作加入下，可望增加ODM品項，代工產能仍以自身為主，但未來可借由統一在大陸的通路銷售，集團內部設定今年業績目標為20-30%。

葡萄王去年底正式引進統一集團入股，統一成為葡萄王外部最大股東，擠下富邦人壽，持有8%股份。曾盛麟指出，葡萄王與統一的合作，最快將在今年下半年發酵，雙方目標是共同研發新產品，透過統一在東協的通路及在亞洲的產品產銷通路，共同擴展影響力至亞太區，甚至全球市場。

曾盛麟進一步指出，台灣葡萄王今年應該也是雙位數，不比去年差，今年目標成長15~25%。今年第二季有台灣葡萄王有兩個新產品推出，將在台灣7-ELEVEN正式上架，雙方在正式入股後，合作將會更積極。

至於海外拓展業務部份，目前仍受到疫情影響，進度可能會慢一些，未來可透過委託統一企業海外生產工廠代工，提供信賴度高且品質優良的產品，並透過統一企業海外營業據點，攜手亞洲生活品牌龍頭統一，深耕亞洲保健品市場，加速擴展全球保健市場的版圖。

雙方策略結盟後，可就各自的優勢互補彼此事業上的缺口，包括四大面向：生產研發、貿易物流、拓展通路和併購結盟。比如說，統一在大陸沒有保健食品，未來統一就可攜手葡萄王攻大陸保健食品市場。

曾盛麟指出，展望2021年新年度將正式走入ODM、OEM代工元年，再加上新夥伴統一企業挹注，透過其擅長在FMCG品類長期經營經驗，加速葡萄王將保健食品休閒化的新願景，將休閒健康食品導入大眾消費市場，後市樂觀可期。

葡萄王 曾盛麟 保健食品

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