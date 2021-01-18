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桃機三航廈土建工程招標案 榮工三星團隊晉級決標

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
桃機第三航廈主體工程標案第二階段規格標，今（18）日截止投標並進行審查，Samsung C&T Corporation（台灣國際三星物產公司）與榮工工程公司團隊，通過第二階段規格標審查。圖／桃機公司提供
桃機第三航廈主體工程標案第二階段規格標，今（18）日截止投標並進行審查，Samsung C&T Corporation（台灣國際三星物產公司）與榮工工程公司團隊，通過第二階段規格標審查。圖／桃機公司提供

桃園國際機場公司第三航廈土建工程招標，第二階段規格標於今（18）日截止投標並進行審查，Samsung C&T Corporation（台灣國際三星物產公司）與榮工工程公司團隊，通過第二階段規格標審查，桃機公司將於1月28日召開評選會議，屆時將由評選委員評選決定是否為最優勝團隊。若經評選合格，桃機公司暨顧問團隊將與之攜手並進，共同為國人打造未來國門。

第三航站主體航廈土建工程標預算金額多達445億元，係採選擇性招標，先前於去年8月21日辦理第一階段資格標開標，計有兩組廠商團隊符合資格，原訂於去年12月辦理第二階段規格標開標，因廠商請求釋疑，基於周延起見延長等標期45天，至今日上午10時截止投標。

桃機公司指出，第三航廈的設計容量，整體可滿足年容量4,500萬人次之出入境所有作業需要，其中直接與T3連接的南北廊廳可服務2,000萬人次，未來新增的遠端衛星登機廊廳可再增加旅客候機年容量2,500萬人次。

1月28日評選委員會評定出最優勝廠商後，桃機公司將加速推動第三航廈建設的2024年北登機廊廳、2025年主體航廈及2026年南登機廊廳之分階段完成目標。

另外，有關第三航廈電聯車系統規劃，經機場公司多次與相關單位及主要國籍航空公司研議，後續航廈營運模式規劃採一航廈一聯盟方式，加上藉由停機位的妥適分配，可減少跨航廈轉機的旅次，

機場公司說，已持續滾動檢討，保留最大彈性並持續檢討規劃合適運具使用，未來整體第三航廈規劃施工作業也將審慎進行，以滿足國人及旅客需求。

桃機

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