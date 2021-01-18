快訊

鄭爽驚傳找代孕生2娃！前男友曬照認：保護無辜小生命

傳川普將大赦減刑100人 一人要價5600萬元

影／台塑集團今年年終意外不加發紅包 工會直呼失望

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導
台塑集團今年年終獎金除了依照公式計算的每人3.66個月本薪，不再另外加發紅包。 圖／聯合報系資料照片
台塑集團今年年終獎金除了依照公式計算的每人3.66個月本薪，不再另外加發紅包。 圖／聯合報系資料照片

台塑集團（1301）總裁王文淵由於看景氣持續保守，今天拍板台塑集團今年年終獎金除了依照公式計算的每人3.66個月本薪，不再另外加發紅包，創2015年以來首見，工會代表直呼「失望！」

台塑四寶工會代表吳祈忠昨天說，台塑集團去年按照公式計算的年終獎金為3.66個月本薪，創下八年新低，原本員工希望總裁可以給一個小確幸，對員工家裡過年支出有點幫助，可惜期待落空。

根據過去傳統，台塑集團除了按照公式計算的年終獎金，王文淵通常會加發紅包慰勉員工，像是去年年終獎金除了4.94個月，另加發2萬元紅包。但王文淵今天決定今年不發紅包，不過台塑集團仍會按照個人帳戶餘額，一次性發放2012年以來所累積的「購股獎勵金」，如果是2012之前到職者，且尚未提出申請，平均每名員工約可拿到5萬-6萬元。

對此，公會代表認為「購股獎勵金」本來就是大家的錢，先放在公司，現在是提早發放，與紅包意義不同。

台塑集團從早期王永慶、王永在時代，每年都會為員工固定提撥一筆購股獎勵金，提撥金額各公司不同，內容大致包括本薪乘1.3倍的10%，加上停車費、宿舍費等，平均每人每年提撥金額大約7,000元左右，等於是公司補貼員工買股。

因為「購股獎勵金」規定只能購買台塑集團9家上市公司股票，並規定5年內不能賣，因此提出申請的員工並不多，本來員工如果沒有提出申請，公司會等員工退休時發放。惟過去台塑集團曾兩度發放購股獎勵金，上一回是2012年碰上金融海嘯，台塑年終獎金只有2.83個月，當年公司也曾發放購股獎勵金，補貼員工好過年。這次則是將2012年以來累積的金額一次發放，員工不必買股就可以直接先領回這筆錢，不必等退休。

台塑集團 紅包 年終獎金

延伸閱讀

台塑集團：年終維持3.66個月本薪

王文淵看景氣續保守 台塑集團今年年終意外不加發紅包

台塑今年罕見未有年終加碼紅包 工會：遺憾、失落

專家教你保／年終獎金投保 優選投資型

相關新聞

經部積極協助外商落地投資 唐吉訶德一口氣要400名員工

台灣防疫有成，被全世界看見，也成為外商眼中振奮人心的投資市場，經濟部也跨部會動起來，積極協助外商落地台灣。日本知名零售連...

台塑集團：年終維持3.66個月本薪

台塑企業四大公司2020年終獎金公佈為 3.66 個月本薪，今（18）日上午台塑企業工會與總裁王文淵及台塑四寶董事長總經...

影／台塑集團今年年終意外不加發紅包 工會直呼失望

台塑集團（1301）總裁王文淵由於看景氣持續保守，今天拍板台塑集團今年年終獎金除了依照公式計算的每人3.66個月本薪，不...

聯合智網擴大代運營服務 拚營收占比逾7成

前身為聯合報電子商務部的聯合智網2019年4月獨立為集團子公司，過去2年推出數位代運營服務，協助品牌商業績至少翻倍成長，...

台灣大：在高雄亞洲新灣區5G訊號覆蓋率達92%

台灣大哥大（3045）響應高雄市政府帶領企業數位轉型的政策與決心，全力支持高市府「5G AIoT國際大聯盟」，去年12月...

影／和大公司將投資150億擴建嘉義廠 年產值預估破百億

和大公司為提供員工居住需求，在嘉義縣大林鎮大埔美園區一期申購2015坪的社區用地，預計興建42戶優質的社區住宅，今天上午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。