影／台塑集團今年年終意外不加發紅包 工會直呼失望

台塑集團（1301）總裁王文淵由於看景氣持續保守，今天拍板台塑集團今年年終獎金除了依照公式計算的每人3.66個月本薪，不再另外加發紅包，創2015年以來首見，工會代表直呼「失望！」

台塑四寶工會代表吳祈忠昨天說，台塑集團去年按照公式計算的年終獎金為3.66個月本薪，創下八年新低，原本員工希望總裁可以給一個小確幸，對員工家裡過年支出有點幫助，可惜期待落空。

根據過去傳統，台塑集團除了按照公式計算的年終獎金，王文淵通常會加發紅包慰勉員工，像是去年年終獎金除了4.94個月，另加發2萬元紅包。但王文淵今天決定今年不發紅包，不過台塑集團仍會按照個人帳戶餘額，一次性發放2012年以來所累積的「購股獎勵金」，如果是2012之前到職者，且尚未提出申請，平均每名員工約可拿到5萬-6萬元。

對此，公會代表認為「購股獎勵金」本來就是大家的錢，先放在公司，現在是提早發放，與紅包意義不同。

台塑集團從早期王永慶、王永在時代，每年都會為員工固定提撥一筆購股獎勵金，提撥金額各公司不同，內容大致包括本薪乘1.3倍的10%，加上停車費、宿舍費等，平均每人每年提撥金額大約7,000元左右，等於是公司補貼員工買股。

因為「購股獎勵金」規定只能購買台塑集團9家上市公司股票，並規定5年內不能賣，因此提出申請的員工並不多，本來員工如果沒有提出申請，公司會等員工退休時發放。惟過去台塑集團曾兩度發放購股獎勵金，上一回是2012年碰上金融海嘯，台塑年終獎金只有2.83個月，當年公司也曾發放購股獎勵金，補貼員工好過年。這次則是將2012年以來累積的金額一次發放，員工不必買股就可以直接先領回這筆錢，不必等退休。