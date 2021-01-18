聯合智網擴大代運營服務 拚營收占比逾7成

前身為聯合報電子商務部的聯合智網2019年4月獨立為集團子公司，過去2年推出數位代運營服務，協助品牌商業績至少翻倍成長，看好2022年代運營服務占營收比重有望提高到7成以上。

聯合智網的數位代運營服務聚焦大型電商，包括momo、Yahoo、PChome、udn買東西等，為品牌商規劃數位經營策略，服務涵蓋電商通路運營、商品策略、行銷規劃、整體視覺設計、媒體投放、倉儲物流等。

聯合智網副總經理劉丕凱今天受訪表示，在品牌往虛擬發展的過程中，消費者最介意售後服務。聯合智網過去聚焦電商，具有通路協商優勢及聯合報集團資源，可協助品牌進軍電商通路，過去2年多試營運期間，協助品牌商業績至少翻倍成長。

劉丕凱說，聯合智網過去較著重協助品牌商往電商平台與線上購物發展，包括如何導流、投遞廣告等，提升原有服務機制。台灣市場的電商環境過去比較像藍海市場，品牌只要有電商平台就能銷售運營，但現在門檻越來越高，已變成大者恆大局面，聯合智網未來將協助品牌商推出整合網路生態鏈的各項服務。

2020年聯合智網營收約新台幣20億元，年增不到10%，其中代運營服務營收占比低於10%，udn買東西平台營收占90%以上。目前代運營服務的合作品牌約50家，品項涵蓋保健、日常用品、清潔等類別。

劉丕凱表示，業界電商平台每年業績成長10%已算不錯水準，但代運營服務需求強勁，成長率高達50%以上；預估2022年聯合智網代運營服務將占整體營收70%到80%，合作品牌數量有望上看1000至2000家。