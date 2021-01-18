快訊

獨／確診隔離逾月提審遭駁 隔天指揮中心放寬出院標準

直播／北部某醫院群聚事件累積4件！陳時中14：00說明疫情

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台塑集團：年終維持3.66個月本薪

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
台塑企業四大公司2020年終獎金公佈為 3.66 個月本薪，今（18）日上午台塑企業工會與總裁王文淵及台塑四寶董事長總經理，在台塑大樓針對年終獎金溝通碰面。報系資料照片
台塑企業四大公司2020年終獎金公佈為 3.66 個月本薪，今（18）日上午台塑企業工會與總裁王文淵及台塑四寶董事長總經理，在台塑大樓針對年終獎金溝通碰面。報系資料照片

台塑企業四大公司2020年終獎金公佈為 3.66 個月本薪，今（18）日上午台塑企業工會與總裁王文淵及台塑四寶董事長總經理，在台塑大樓針對年終獎金溝通碰面。考量今年疫情還是反覆，擔心今年全球經濟還是會受到波及，經過協商後台塑（1301）工會也能理解，最後決定維持原來公佈為 3.66 個月本薪。

台塑企業四大公司年終獎金都有一定的計算基準，簡單的說明計算標準為，如税前平均EPS 4.1元核發4.5個月本薪，EPS每增(減)1元，加(減)發年奬0.6個月本薪 ，上限7個月本薪，反下限3個月本薪。2020年四大公司稅前平均EPS 2.70元，依公式計算，年終獎金3.66個月本薪。

去年全球受到疫情衝擊，石化產業上半年也受到很大的影響，去年台塑四寶年度自結稅後淨利為新台幣726.94億元，年減42.7%；其中，台塑、南亞（1303）、台化（1326）每股稅後淨利（EPS）均逾3元，台塑化（6505）因為石油價格、需求不佳衝擊獲利表現較差。台化去年EPS拿下四寶之冠，達3.34元，南亞3.24元居次，台塑為3.14元第三，台塑在石油價格大跌壓力下，每股稅後盈餘僅0.79元。

台塑四寶目前對於今年展望都偏向樂觀，進入後疫情時代，疫情對整體經濟影響將慢慢消散，宅經濟需求不減，疫情仍是影響塑化產品需求後市重要關鍵，特別是中國疫情能否有效控制，且農曆年後工人是否能順利返回崗位，都是重要的關察指標；由於第1季有春節因素影響，第1季合併營收較去年第4季略減；電子材料受惠於電動車及相關宅經濟需求依舊看俏；隨著國際油價去年下半年油價緩步回升，隨著疫情減緩各主要機構均預期今年油品需求增加，也會支撐油價回到上升軌道，推估每桶價格約落在50至63美元。

台塑化 疫情

延伸閱讀

王文淵看景氣續保守 台塑集團今年年終意外不加發紅包

專家教你保／年終獎金投保 優選投資型

筆電鍵盤需求大 精元去年EPS估逾6元

貨櫃三雄上季EPS估逾2元

相關新聞

影／和大公司將投資150億擴建嘉義廠 年產值預估破百億

和大公司為提供員工居住需求，在嘉義縣大林鎮大埔美園區一期申購2015坪的社區用地，預計興建42戶優質的社區住宅，今天上午...

台塑今年罕見未有年終加碼紅包 工會：遺憾、失落

台塑集團日前公布2020年自結獲利，四大公司年終獎金依公式計算，為3.66個月本薪，而台塑工會今與營運高層進行年終獎金溝...

台灣大：在高雄亞洲新灣區5G訊號覆蓋率達92%

台灣大哥大（3045）響應高雄市政府帶領企業數位轉型的政策與決心，全力支持高市府「5G AIoT國際大聯盟」，去年12月...

台塑集團：年終維持3.66個月本薪

台塑企業四大公司2020年終獎金公佈為 3.66 個月本薪，今（18）日上午台塑企業工會與總裁王文淵及台塑四寶董事長總經...

新竹生物醫學圍區保警小隊 今揭牌

內政部警政署保安警察第二總隊第三大隊第一中隊生醫小隊進駐新竹生物醫學園區，今（18 ）日舉行揭牌典禮，由竹科管理局局長王...

倉儲物流業盼春節前勞檢 勞動部：即日起執行

貨運及倉儲產業工會今天召開記者會，呼籲勞動部年節前就針對產業進行勞檢；勞動部指出，今年春安勞檢自即日起至2月26日，國道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。