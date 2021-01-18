台塑集團：年終維持3.66個月本薪

台塑企業四大公司2020年終獎金公佈為 3.66 個月本薪，今（18）日上午台塑企業工會與總裁王文淵及台塑四寶董事長總經理，在台塑大樓針對年終獎金溝通碰面。考量今年疫情還是反覆，擔心今年全球經濟還是會受到波及，經過協商後台塑（1301）工會也能理解，最後決定維持原來公佈為 3.66 個月本薪。

台塑企業四大公司年終獎金都有一定的計算基準，簡單的說明計算標準為，如税前平均EPS 4.1元核發4.5個月本薪，EPS每增(減)1元，加(減)發年奬0.6個月本薪 ，上限7個月本薪，反下限3個月本薪。2020年四大公司稅前平均EPS 2.70元，依公式計算，年終獎金3.66個月本薪。

去年全球受到疫情衝擊，石化產業上半年也受到很大的影響，去年台塑四寶年度自結稅後淨利為新台幣726.94億元，年減42.7%；其中，台塑、南亞（1303）、台化（1326）每股稅後淨利（EPS）均逾3元，台塑化（6505）因為石油價格、需求不佳衝擊獲利表現較差。台化去年EPS拿下四寶之冠，達3.34元，南亞3.24元居次，台塑為3.14元第三，台塑在石油價格大跌壓力下，每股稅後盈餘僅0.79元。

台塑四寶目前對於今年展望都偏向樂觀，進入後疫情時代，疫情對整體經濟影響將慢慢消散，宅經濟需求不減，疫情仍是影響塑化產品需求後市重要關鍵，特別是中國疫情能否有效控制，且農曆年後工人是否能順利返回崗位，都是重要的關察指標；由於第1季有春節因素影響，第1季合併營收較去年第4季略減；電子材料受惠於電動車及相關宅經濟需求依舊看俏；隨著國際油價去年下半年油價緩步回升，隨著疫情減緩各主要機構均預期今年油品需求增加，也會支撐油價回到上升軌道，推估每桶價格約落在50至63美元。