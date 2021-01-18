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台灣大：在高雄亞洲新灣區5G訊號覆蓋率達92%

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
台灣大也強調，該公司在高雄的亞洲新灣區及其周邊商圈，目前台灣大的 5G 訊號覆蓋率目前已達92%，已居同業之冠，為發展各式5G解決方案的領先優勢。 記者林澔一／攝影
台灣大也強調，該公司在高雄的亞洲新灣區及其周邊商圈，目前台灣大的 5G 訊號覆蓋率目前已達92%，已居同業之冠，為發展各式5G解決方案的領先優勢。 記者林澔一／攝影

台灣大哥大（3045）響應高雄市政府帶領企業數位轉型的政策與決心，全力支持高市府「5G AIoT國際大聯盟」，去年12月也與高雄市政府簽署合作備忘錄，宣示將於高雄市發展智慧城市數位生活應用服務，針對輕軌智慧防護及巡軌、智慧展演、智慧交通、智慧教育、智慧港口、智慧復健等面向研發5G解決方案，共同推動產業創新升級，搶得市場先機。

台灣大哥大將積極爭取於亞灣特區場域進行智慧港口、智慧交通、智慧展演PoC，此外，台灣大也強調，該公司在高雄的亞洲新灣區及其周邊商圈，目前台灣大的 5G 訊號覆蓋率目前已達92%，已居同業之冠，為發展各式5G解決方案的領先優勢。

此外，台灣大也表示，為高雄市量身打造全方位創新應用，包括預計在高雄的展演廳打造全台第一座影音數位匯流虛擬AR攝影棚，帶來沉浸式影音體驗；另外針對高雄市龐大機車族的需求，台灣大也與著名的機車產業代表宏佳騰聯手開發智慧車聯網應用，未來機車數位儀表板可針對即時路況提供預警，大幅提升機車騎士的騎乘安全。

台灣大哥大 5G 復健

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