王文淵看景氣續保守 台塑集團今年年終意外不加發紅包

台塑集團（1301）總裁王文淵今（18）日上午與台塑四寶公會代表會面，溝通年終獎金發放。除了依照公式計算每人可領3.66個月本薪，意外未加發紅包。公會代表坦承有點「小失落」，與預期有落差，需要調適。

根據過去傳統，台塑集團除了按照公式計算的年終獎金，王文淵通常會加發紅包慰勉員工，像是去年年終獎金除了4.94個月，另加發2萬元紅包。但王文淵昨天拍板決定今年不派紅包。

據了解，王文淵主要認為公司去年獲利縮水，且害怕疫情關係，對於今年營運仍無法太樂觀。其次，王文淵認為公司營運有好有壞，要做出區分，紅包慰勉金不應該變成常態化。最後拍板決定不加發紅包。

不過台塑集團員工從2013年以來累積的「購股獎勵金」，今年將一次發放，平均每人約可領5萬-6萬元。據了解，台塑集團從早期王永慶、王永在時代，每年都會為員工固定提撥購股獎勵金，提撥金額依各公司不同，內容包括本薪乘1.3倍的10%，以及停車費、宿舍費等，平均每人每年金額大約7,000元左右，等於是公司補貼員工買股。

不過因為員工還要申請，而且規定只能購買台塑集團9家上市公司股票，且規定5年內不能賣。因為申請的員工並不多。過去台塑集團曾兩度發放購股獎勵金，上一回是2012年碰上金融海嘯，台塑年終獎金只有2.83個月，當年公司也有發放購股獎勵金。這次則是將2013年以來累積的金額一次發放。