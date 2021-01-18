台塑今年罕見未有年終加碼紅包 工會：遺憾、失落

台塑集團日前公布2020年自結獲利，四大公司年終獎金依公式計算，為3.66個月本薪，而台塑工會今與營運高層進行年終獎金溝通會，希望在年終獎金之外，爭取加碼紅包，但最終台塑決定，今年沒有加碼，也是近年來罕見情況。

受新冠肺炎疫情衝擊，台塑四寶2020年自結獲利726.94億元，年減42.7%，但相對上半年虧損，下半年成功追回大半獲利，四大公司年終獎金依公式計算，達3.66個月本薪，雖創近8年新低，但優於預期的3.5個月。而以台塑員工平均薪資5.53萬元計算，今年年終平均每人可領到20.23萬元。

過去台塑在年終獎金之外，總裁王文淵都會與工會代表討論加碼紅包，過去多年都會有1.4~2.2萬元不等的紅包。據了解，工會原本爭取希望能有2萬元紅包，但勞資雙方的協商狀況氣氛並不佳，溝通會時間也超出以往大約1小時甚多，工會代表最終失望離去。

台塑工會代表吳祈忠表示，受疫情影響，獲利大幅衰退，因此沒有慰勉金，改以2013至2020年的購股獎勵金的形式，總裁王文淵認為希望大好或大壞，才發慰勉金，工會雖然了解，但覺得遺憾，沒有這個心理準備。

吳祈忠解釋，購股獎勵金是創辦人王永在設立，補貼員工買集團股票，5年內不能買賣，以本薪1.3倍的10%，與宿舍、停車費共計，平均每年有7000至8000元，退休時發放，這是大家的錢，大多數員工也沒有使用，累積至今約5至6萬元，今年就發放給員工，可以不用買股票。

吳祈忠也說，尊重王文淵想法，但多數員工努力之下，未來疫情情況如何，沒人能預知，但工會雖然願意共體時艱，要為員工爭取福利，接下來會努力爭取，「大賺也沒有分很多，小賺的時候應該也要照顧員工給予小回饋。」

吳祈忠轉述，王文淵認為今年疫情會更嚴峻，營運有可能會比較不好，如果真的不好，那明年紅包就會加碼，但工會還是會繼續與企業還是希望繼續協商，「我們有我們的想法」。

聯合工會理事長陳鴻儒也說，每年都會主動拜訪公司高層進行雙向溝通，今年業績比去年、前年都不好，但第四季業績已經往正面方向走，希望有加碼紅包，比照去年2萬元，多少讓員工有點小確幸，但聽到今年王文淵的決定，工會覺得有失落感，回去不知道如何跟會員交代。