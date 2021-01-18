新竹生物醫學圍區保警小隊 今揭牌

內政部警政署保安警察第二總隊第三大隊第一中隊生醫小隊進駐新竹生物醫學園區，今（18 ）日舉行揭牌典禮，由竹科管理局局長王永壯及保二總隊總隊長劉章邊共同主持，立委鄭正鈐及生醫園區廠商出席祝賀参與盛會。

生醫園區積極引進國際知名的生醫產業與研究單位，並結合新竹科學國區與ICT產業優勢，產生聚落效應並吸引廠商入區，截至去年12月累計63廠商入區投資，投資金額約新台幣302億元，去年1至10月營業額達億元，較去年同期成長5.36%，表現亮眼。