新竹生物醫學圍區保警小隊 今揭牌
內政部警政署保安警察第二總隊第三大隊第一中隊生醫小隊進駐新竹生物醫學園區，今（18 ）日舉行揭牌典禮，由竹科管理局局長王永壯及保二總隊總隊長劉章邊共同主持，立委鄭正鈐及生醫園區廠商出席祝賀参與盛會。
生醫園區積極引進國際知名的生醫產業與研究單位，並結合新竹科學國區與ICT產業優勢，產生聚落效應並吸引廠商入區，截至去年12月累計63廠商入區投資，投資金額約新台幣302億元，去年1至10月營業額達億元，較去年同期成長5.36%，表現亮眼。
竹科管理局表示，生醫園區之治安維護先前係由新竹縣政府警察局高鐘出所負責，因園區廠商員工將日漸增多,為建構優質治安环境，亟需警力以就近支援。經多年積極努力爭取於2018年8月核定進駐，隨即規劃整修原有生醫園區服務處及增建保警生醫小隊隊部及隊舍，為使服務不中斷，整修期間服務處暫移至研發大樓，於整修及增建完成後，隨即將服務處遷回，並於今日正式揭牌成立保警生醫小隊，可縮短報案抵達現場時間，落實快速打擊犯罪、控制現場狀況，亦可即時維護生醫園區交通，並希望藉由與地方政府攜手護園區，共同打造治安零死角的優質投資及生活環境，發展園區經濟。
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