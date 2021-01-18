東台攜手光陽拚機車產業數位轉型 訂單新增產值60億

為帶動國內機車產業數位轉型智慧升級，經濟部工業局推動「機車關鍵零組件智慧製造開發計畫」，藉由強強結合，由工具機大廠東台精機（4526），應用多年設備開發設計的經驗，與國內第一大機車生產廠商光陽公司攜手合作，結合國內產學研能量，於東台精機打造全新國內第一條機車關鍵零組件智慧彈性生產線，並將光陽公司之曲軸加工舊產線，改造為智慧化產線。

工業局指出，此計畫的執行，也是東台精機發展的重要里程碑，藉由智慧化彈性產線的建立與運作，滿足現在及潛在客戶的需求，並精進專業技術能力及培養跨領域人才，所開發的設備及產線，已成功擴散至航太、汽車、生醫、金屬等約150家客戶，涵蓋日本、歐美、東南亞等近20個國家，訂單總額超過新台幣36億元。此外，光陽公司則藉由智慧製造的轉型升級，成功取得國際機車大廠訂單，新增產值達新台幣24億元，後續將運用這些經驗與技術，推動既有產線及加工設備的升級，逐步轉型為國際化機車品牌廠及高價值零件製造商。

工業局指出，光陽公司早年機車產品種類少，遇到單一車種月需求量達2萬台以上時，採用自動化專線生產模式，隨著車款種類逐年增加，改採批量混線生產因應。近年來，為滿足市場多樣化需求，機車款式已超過290種，其中部分車型單月生產量僅幾千台，造成關鍵零組件，如：引擎箱蓋、曲軸、連桿、活塞、汽門、凸輪軸、齒輪等）少量多樣的新需求型態，必需頻繁的進行換線、換模生產，除帶來調校不易而影響生產效率及成本的新挑戰，也產生品質控管問題，對生產管理造成極大的考驗。

因此，東台精機積極建構零件加工智慧解決方案，在其精機二廠建置全新「機車引擎箱蓋智慧彈性生產線」，並結合光陽公司本身的供應鏈資訊系統，於路竹廠建置曲軸智慧加工生產線，藉此達成少量多樣，甚至客製化的新生產模式。

東台精機打造的「機車引擎箱蓋智慧彈性生產線」，主要是透過應用智慧化技術，包含感測器、物聯網、大數據、虛實整合、數位化管理等，來建構單機、整線生產模擬系統及零件智慧加工平台，達到生產資訊可視化、預兆診斷、自動排程、彈性生產等智慧功能。東台精機協理曾文鵬表示，應用智慧化技術及功能，使加工產線可彈性生產三機種六部件、換線調校時間由三小時縮短至三分鐘以內。

光陽公司原先採用的曲軸產線，其製程是用人工管理，不具即時性，產線故障異常狀況不易掌握。對此，廠長陳志峯表示，改造成智慧產線後，運用感測器、數據聯網掌握關鍵排程資訊，搭配機械手臂在加工及夾具夾持模組之切換，打造全國唯一可混線生產五種不同曲軸的智慧生產線，產能提升29%，同時透過企業資源規劃系統（ERP），垂直整合智慧產線及供應商的資訊，即時監控品質與交期，提升供應商的準時交貨率達95.9%。