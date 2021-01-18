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聚陽現增訂價每股136元 折價近三成

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導
聚陽董事長周理平。（本報系資料庫）
聚陽董事長周理平。（本報系資料庫）

成衣大廠聚陽（1477）去年11月底董事會通過擬發行股數2,200萬股的現金增資計畫，今（18）日公告訂價出爐，每股發行價格為136元，對照上周五收盤股價193.5元，折價29.7%。聚陽此次總共可籌得29.92億元的新資金，為公司今年擴廠計畫充填銀彈。

聚陽是在去年11月底的董事會通過現增計畫，創下聚陽六年來首見的大型籌資動作，引發外界關注。聚陽主管表示，此次現增主要是為了償還銀行借款，另外公司今年有一些擴產計畫，也會帶來一些資金需求。

聚陽董事長周理平先前表示，疫情解封後訂單回流速度優於預期，由於客戶給的訊息還滿具體，聚陽全力規劃今年度的擴產，包括在南越、北越、印尼等主要生產基地都會有擴廠動作。

聚陽 疫情

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