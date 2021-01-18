KKBOX音樂風雲榜「變大」，變成兩天「催下去音樂節」

轉型為亞洲聲音社群品牌的KKBOX每年最大盛事就是已經連續15年舉辦「音樂風雲榜頒獎典禮」，每年抽不到演唱會門票的會員都在敲碗、跪求、抱怨。2021 年 KKBOX 規劃將原本只有一晚的音樂風雲榜「變大」 ，首度擴大舉辦、變成兩天的「催下去音樂節」，將於 3月13、14兩天在南港舉行，以「Turn Up 放大聲音」為主要策展精神，讓聲音內容創作者們擁有更大的發聲舞台，帶來史上最豪華的聲之饗宴。

KKBOX朝向「Every Voice Inspires」為全新品牌核心發展，原先的音樂盛會「第 16 屆 KKBOX 音樂風雲榜頒獎典禮」3月13日仍於台北流行音樂中心舉辦，但也同是舉辦首屆 「KKBOX Podcast 風雲榜頒獎派對」，以及所有人都可自由參加的 LIVE Podcast 舞台、戶外音樂舞台與美食文創市集。

KKBOX 音樂事業群總經理黃嘉宏表示，KKBOX轉型成聲音社群品牌，有越來越多不同的聲音作品上架，希望藉由 KKBOX 宣傳力量，讓創作者有機會感謝粉絲。同時將增設LIVE舞台，讓有潛力的歌手及 Podcaster 被更多人聽到及認識。打造豐富內容的催下去音樂節，期望透過最多元的內容，催動台灣民眾對於音樂與聲音的熱情共鳴。

在「催下去音樂節」中，將舉辦第1屆 Podcast 風雲榜頒獎派對，還有 LIVE Podcast 舞台，民眾可以親耳體驗 Podcaster 的說話魅力。邀請四組超受歡迎的人氣節目《台灣通勤第一品牌》、《Sex Chat 談性說愛》與《她說犯罪》主持人、嘻哈音樂媒體「龍虎門」擔任 Podcast 舞台節目策展人。

催下去音樂節也將透過「鬥陣舞台」及「瞑夢舞台」的雙舞台方式，讓華語有潛力且備受年輕人喜愛的歌手有更多表演機會，其中「鬥陣舞台」會與獨立廠牌生態圈 theFARM 合作；挖掘新星的「線上音樂比賽平台」KKNOW 也將在「瞑夢舞台」上進行冠軍賽，現場觀眾可透過即時線上應援決定最後名次。

KKBOX 風雲榜每年皆為全亞洲最受矚目的音樂盛會，KKBOX 也公布了本屆年度風雲歌手的出席名單，包含八三夭、五堅情、田馥甄、Julia 吳卓源、瘦子E.SO 以及閻奕格。

除了必須門票才能進場的音樂風雲榜頒獎典禮以外，KKBOX其他戶外活動如「自由舞台」（Live Podcast）、「瞑夢與鬥陣舞台」（音樂演出）以及「催下去市集」免費自由參加，將在瓶蓋工廠、南興公園等戶外場域舉行。