疫情刺激內需宅經濟帶動消費 漢神2館改裝精品業績爆發

雖然國際疫情拖累全球經濟發展，但疫情也刺激了內需，加上宅經濟帶動消費，南台灣百貨龍頭高雄漢神百貨及漢神巨蛋，2020年兩館全年度營業額合計達到239億元，較去年的226億成長了6%，逆勢中仍見成長，尤其是國際精品部分。漢神巨蛋決定2021年第四季進行開幕13年以來的最大規模改裝。

疫情讓百貨零售業去年上半年業績萎縮，還好下半年消費力道轉強。漢神巨蛋百貨指出，因為國內防疫得當，所以因疫情無法出國的客人，產生了強大的內需消費動能，漢神百貨2019年精品樓層改裝成功，進而提升2020年營業額達到99億，其中國際精品全年就成長了25%；漢神巨蛋全年精品業績也大幅成長了22%、化妝品成長6%。

加上疫情讓許多人都把重心移回家庭，宅經濟所帶動的消費熱潮，讓漢神百貨和漢神巨蛋在家庭用品類、文教娛樂用品的買氣上，也有很好的表現。