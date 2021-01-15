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草屯今年可望升格 精工一房二廳「陸禾誠也」預約踴躍

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
「陸禾誠也」開工動土，圖中右四為陸禾建設副總廖彬宏、右三為銷售經理辜慶忠。記者宋健生/攝影
「陸禾誠也」開工動土，圖中右四為陸禾建設副總廖彬宏、右三為銷售經理辜慶忠。記者宋健生/攝影

位於中彰投交通樞紐的草屯鎮，今年有望升格為草屯市，不少台中建商到此推案。陸禾建設新案「誠也」今(15)日動工，此案為該區少見的一房二廳產品，18坪、總價360萬元，貸款八成，自備一成，預約相當踴躍。

陸禾建設以優良建築品質著稱，看準草屯人口紅利與剛性需求，在南開科技大學旁打造智能小豪宅，專攻精品一房，智能APP可遠端遙控室內多項電器；公設比僅有24%，管理費每月500元，打破當地傳統建築規劃。

草屯植物園、兒童公園為「誠也」創造萬坪綠地環境，加上臨近南崗工業區、台灣工藝發展中心、草屯工藝園區，就業機會、租屋需求大增，是當地相當看好的新興住宅區。

此案基地519坪，分為小豪宅區、別墅區。前者皆為一房二廳產品，共35戶，每戶配有2格機車位，18坪總價360萬元、21坪總價433萬元；別墅區共12戶，建坪50至53坪，總價1,458至1,538萬元；採不二價銷售，預計2022年7月完工。

專案經理辜慶忠強調，陸禾建設自我要求嚴格，30年來與工班皆無糾紛，完工速度精準，消費者一到現場，就能感受何謂誠信建商-平面圖標註尺寸，一目了然的26條合約，建材、型號皆標註清楚，不會「採用同等級品牌」。

辜慶忠說，陸禾建設第一次到草屯推案，就獲得不少民眾信任，銷售速度平順。

為讓消費者放心，「誠也」採用聯邦銀行價金信託，提供準住戶自備款保障；過戶完成前，陸禾建設不能動用該筆款項，提供消費者百分百的保障。

草屯文風鼎盛，開車到台中僅需30分鐘車程，近年更因鄰近國道三號、國道六號、中投公路、中潭公路等，吸引人口持續湧入，預計今年升格為「草屯市」，未來還規劃有四大產業園區，許多台中建商紛紛到此購地插旗。

廖彬宏說陸禾成立30年，草屯是董事長夫人的故鄉，故選擇在草屯推出新案。記者宋健生/攝影
廖彬宏說陸禾成立30年，草屯是董事長夫人的故鄉，故選擇在草屯推出新案。記者宋健生/攝影

建商 豪宅

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