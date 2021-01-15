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北市嚴查日租套房 並呼籲中央共同防堵防疫破口

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
北市府自去年9月起，已由民政局、警察局及觀光傳播局針對所有居家檢疫者過濾是否入住短租。　圖／北市觀傳局提供
北市府自去年9月起，已由民政局、警察局及觀光傳播局針對所有居家檢疫者過濾是否入住短租。　圖／北市觀傳局提供

隨全球疫情蔓延，完善居家檢疫制度成為臺灣防杜病毒入侵的重要屏障。惟日前曾有違法日租套房業者接待居家檢疫者入住，引發病毒交叉感染疑慮。北市府近期已安排大規模聯合檢查，今（15）日也派出跨局處團隊前往清查疑似收住居檢者之日租套房；同時，北市府觀傳局近期已針對四處日租業者分別開鍘10萬至40萬元，後續除持續查察開罰外，亦呼籲中央針對反覆收住居家檢疫者之住所訂定罰則，以防堵防疫破口。

為讓居家檢疫者均能返台順利完成居家檢疫，北市府配合中央政策，努力擴增防疫旅館量能，截至今日已有100家防疫旅館、提供6,855間檢疫客房，更於昨（14）日有限度開放外縣市民眾訂房，目前檢疫量能尚為充足。

據統計，目前每日約有4,000人入住防疫旅館，其餘則多住在自宅或親友無償借住之房舍，極少部分則入住疑似日租套房。因日租套房為非法旅宿，且多未能依規定消毒清潔、動線混雜，又反覆接待居家檢疫或居家隔離者入住，容易交叉感染、形成病毒傳播溫床，更引發社區居民反彈。

北市府自去年9月起，已由民政局、警察局及觀光傳播局針對所有居家檢疫者過濾是否入住日租套房，迄今已裁處四處違規日租業者，總金額達70萬元。

至於部分公司租用宿舍收住返國員工等特殊案例；或市中心大樓因訂餐方便吸引居家檢疫者入住，然其上、下行電梯皆無人管控甚至搭載者爆滿；亦有公寓宅之居家檢疫者須至一樓才能取餐；由於此類垂直運輸難以用手機定位監控，形成居檢者與一般民眾近距離接觸，染疫風險極高。

為此，觀傳局亦函請指揮中心研議開罰，以杜絕此類隱身於社區內之居家檢疫宅造成之防疫破口，必須嚴加查察。

觀光傳播局局長劉奕霆強調，非法日租套房容易形成防疫破口，北市府會持續進行稽查及裁罰，決不寬貸；對於反覆收住居家檢疫者之住宅，更希望中央早日訂定罰則。他也呼籲民眾返台可洽北市防疫旅館入住，只要撥打1999洽詢就會有專人服務；另台北市提供市民居家檢疫最高7,000元補助金，無論居家檢疫者入住防疫旅館，或居家檢疫者住在家中、家人改住旅館，都可獲得補助。

觀光

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