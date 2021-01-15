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雙北地價漲幅大 南港、三峽、樹林最明顯

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

分析疫後雙北市地價表現，根據內政部最新統計，台北市幾乎是全面看漲，其中又以南港區漲幅最大；新北市則以三峽區及樹林區漲幅最明顯，主要都是受捷運工程推進而帶動。

內政部今（15）日發布最新地價指數，綜觀全台表現來看，總體地價較上期上漲1.04%，其中台北市上漲1.54%、新北市上升1.30%，皆為地價上漲幅度較大的前段班。

根據內政部分析資料，在台北市總共12個行政區當中，就有七個行政區的地價漲幅高於1.5%，包括南港區、中山區、大安區、中正區、內湖區、信義區、士林區，尤其是南港區及中山區，漲價幅度更高於1.8%。

內政部表示，南港區本期地價指數較上期上漲1.86%，玉成街一帶住宅區，受惠於鄰近捷運站交通便捷、公設完善等要素，居住品質帶動地價上漲，南港軟體園區周邊工業區也受惠於公共設施陸續完工，地價呈現上漲趨勢；中山區本期地價指數較上期上漲 1.81%，主要是農安街、松江路一帶住宅區漲價2.54%，帶動整體地價漲幅。

新北市方面，三峽區本期地價指數較上期上漲 2.76%，尤其是住宅區漲幅更高達2.90%，內政部指出，漲價最明顯的部分為北大特區周邊，由於公共設施陸續落成，再加上捷運三鶯線工程持續進行，提升當地區位條件，帶動地價上漲。

樹林區的地價指數也較上期漲價2.35%，住宅區與商業區漲價現象明顯，內政部表示，主因有二，其一為捷運萬大線二期（新北樹林線）進度明確，已進入都市計畫及工程細部設計作業，令當地交通前景看好；其二則是樹林火車站與北大特區的交通便利性，影城商場等陸續營運帶動，強化當地商業機能，二大原因帶動地價上漲。

內政部 漲價 捷運

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