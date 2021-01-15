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督洋輕巧型mini玩美椅系列上市 助業績年增兩成

經濟日報 / 記者 張義宮/即時報導
督洋生技( tokuyo )總經理粘振雄表示，推出迎合居家空間需求的小型化、輕巧型按摩椅「mini 玩美椅系列」新品上市。記者張義宮／攝影
督洋生技( tokuyo )總經理粘振雄表示，推出迎合居家空間需求的小型化、輕巧型按摩椅「mini 玩美椅系列」新品上市。記者張義宮／攝影

國內按摩器材最大品牌督洋生技( tokuyo )推出迎合居家空間需求的小型化、輕巧型按摩椅「mini 玩美椅系列」新品上市，有助今年業績年增兩成以上。

督洋生技總經理粘振雄今(15)日表示，小型化、不佔空間，符合居家使用，加上後疫情後，在家按摩相對對安全，看好新產品將帶動全系列按摩器材銷售成長二成，海外市場在去年受到疫情業績基期較低，今年新增日本市場出擊，加上原有在越南、泰國、印度、歐美市場的銷售可望回溫，海外的業績目標成長可達五成。

他指出， tokuyo 2021全新代言人楊丞琳玩美詮釋「辛苦了。以善待每一次辛苦後的自己」品牌新概念「mini 玩美椅系列」新品上市， 迎新年推出低於75折，搶鮮促銷價3.98萬元，超越業界提供五年皮革保固超值優惠。

督洋生技除了tokuyo在今年有新代言人加入外，也首度將tokuyo在日本的精品品牌HEALTHPIT風迷日本人的按摩椅、美眼機及腿部按摩器，進軍到台灣並主打精品市場。

粘振雄強調，mini玩美椅pro (TC-296) 新品上市，採用高科技皮革類貓抓皮也入列， 順應潮流推出適合現代小家庭空間的mini 玩美椅系列，訴求是小沙發的按摩椅，雖然體積小巧，但按摩手法甚至比傳統按摩椅更到位。

主要特色有，小體大座－放大享受、舒適生活；最強大的居家小沙發，寬大體型也坐得下。而新一代與前代相比，按摩範圍更寬廣，長寬高都加大。

3D深度按摩-從頭到腳包覆；擬真人按摩手法，肩頸腰臀3D機芯深度按摩、大面積溫熱(腰、腿共四處)、臀側氣壓按摩、小腿氣壓螺旋揉捏。

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