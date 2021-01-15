取名「誠品」開搬家公司 智財法院判賠300萬元
誠品（2926）今（15）日發出聲明，提到智慧財產法院1月8日二審宣判「誠品搬家公司」及「誠品優質包裝公司」多年來不當享受誠品品牌成果，判決負責人陳山福敗訴並須賠償誠品300萬元。
誠品提到，陳山福於訟訴中表示，取名誠品是為了感念前雇主「忠誠搬家公司」，並稱廣告中「向誠品書店借名」只是離職員工擅自刊登與其無關，二審法官仍判決敗訴，除需賠償300萬元之外，更須變更公司名稱、除去及銷毀有近似誠品商標之招牌、名片、廣告、網頁及其它行銷物。
誠品也指出，誠品搬家公司及誠品優質包裝公司的營業車輛、制服、紙箱、廣宣文案等，特別使用及突顯「誠品」二字，並對外自稱「向誠品書店借名」、是「搬家業中的誠品」，但其實完全沒有洽談授權。誠品在懇切溝通之後仍未改正，只好提出侵害商標權訴訟，智慧財產法院1月8日二審宣判「誠品搬家公司」、「誠品優質包裝公司」及兩家公司負責人陳山福敗訴。
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