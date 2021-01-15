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國衛院與三家公司 簽署精準醫療合作協議書

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

政府推動「健康大數據永續平台」，第一波國衛院今（15）日與行動基因(ACT Genomics)、台灣諾華(Novartis Taiwan)、輝瑞大藥廠(Pfizer Taiwan)等三家公司簽署精準醫療合作聯盟協議書，共同致力於癌症基因變異檢測與精準用藥研發，發展癌症精準醫療產業價值鏈。

這項計畫係架構在政府「健康大數據永續平台」之下，於2020年5月由衛生福利部公告徵求產業界參與精準醫療研究合作計畫，合作模式主要針對台灣重要癌症，由產業界提出基因檢測相關計畫，或開發基因變異（突變）之標靶用藥新適應症之臨床試驗，或建立實證世界證據的研究案例，並在計畫中提出產官學研合作之發展途徑。

國衛院院長梁賡義表示，第一波有8家廠商提出計畫，其中行動基因提出精準醫療基因檢測計畫，及台灣諾華與輝瑞大藥廠分別提出肺癌基因檢測分析應用計畫，率先通過專家小組及監督委員會審查，由國衛院與三家公司簽訂協議書，為擴大健康大數據永續平台癌症精準醫療合作計畫開端。

國家衛生研究院癌症研究所研究員李健逢表示，「健康大數據永續平台」希望為台灣建構精準醫療合作聯盟體系，產官醫研各界挹注資源，國內外公私合作聯盟，驅動科研與商業發展，建構一個優質、有利於發展精準醫療與個人化醫療效能的臨床研究與產業發展環境。

據了解，廠商參與這項合作聯盟，最大誘因是可以參與「健康大數據永續平台」資料之運用。該平台資料還在建構發展中，未來將結集、追蹤國內醫療院所相關癌症案例的基因及用藥資訊，並提供病患前瞻醫療；對廠商而言，可利用此平台收集到相關數據，有利於在台灣商業化。

癌症

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