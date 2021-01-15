快訊

紅色保守派的末日感：共和黨總統之路怎麼繼續走？

泰羽賽／連兩戰打不到30分鐘 戴資穎速勝李文珊晉四強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北電器展年終大出清 除濕機登尾牙小家電第一

經濟日報 / 記者 張義宮/即時報導
台北市電器商業同業公會理事長廖全平指出，看好是逢年終家電汰舊換新與禮贈品銷售旺季，搭配節能家電貨物稅減免二千將邁入最後倒數，2021台北電器空調3C影音年終購物展，預估業績成長三成。記者張義宮／攝影
台北市電器商業同業公會理事長廖全平指出，看好是逢年終家電汰舊換新與禮贈品銷售旺季，搭配節能家電貨物稅減免二千將邁入最後倒數，2021台北電器空調3C影音年終購物展，預估業績成長三成。記者張義宮／攝影

搶攻民眾汰舊換新熱潮，年終最大家電盛會「2021台北電器空調3C影音年終購物展」，今(15)日起至18日在台北世貿一館為期四天展出，由中華民國電器商業同業公會全國聯合會、台北市電器商業同業公會主辦，本次精選全球知名品牌大廠Panasonic、HITACHI、SONY、LG、SHARP、Dyson、Bosch、BENQ、SAMPO、SAMSUNG、東元、大同、德國凱馳、惠而浦、三菱電機、日立冷氣、格力、禾聯、奇美等，超過百家廠商參展，共計450個攤位，準備搶攻民眾年前汰舊換新熱潮。

台北市電器商業同業公會廖全平今日指出，看好是逢年終家電汰舊換新與禮贈品銷售旺季，搭配節能家電貨物稅減免二千將邁入最後倒數，預估此次展覽有望較以往銷售業績成長三成，帶動整體家電產業創造15億元商機。

廖全平表示，受全球供應需求趨勢，海外運輸、晶片、面板三大家電相關項目已大幅漲價，預估家電將陸續進行調漲，但依據電器公會目前統計，各品牌業者尚有未調整前庫存在，加上國外CES展發表新品即將來台，業者皆會趁機促銷出清，呼籲民眾如欲購買家電最好提早年前趁此次展覽購買。

他舉例，年前一直是民眾汰舊換新的好時機，目前電器公會統計各品牌本次尾牙銷售狀況，整理出10大熱銷小家電類別排行榜，像是微波爐、烤箱、吹風機、吸塵器都榜上有名，尤其台灣屬海島型國家，加上近期經常陰雨不斷，日夜溫差大造成反潮，除濕機居冠成為最高詢問度商品，已快面臨缺貨問題。推估受現在新型多功能冷暖氣機於冬季推出大促銷，激起銷量大增。

2021台北電器空調3C影音年終購物展，聲寶以四大家電及小家電全系列出擊。記者張義宮／攝影
2021台北電器空調3C影音年終購物展，聲寶以四大家電及小家電全系列出擊。記者張義宮／攝影
2021台北電器空調3C影音年終購物展，大同3C以四大家電及小家電全系列出擊。記者張義宮／攝影
2021台北電器空調3C影音年終購物展，大同3C以四大家電及小家電全系列出擊。記者張義宮／攝影
2021台北電器空調3C影音年終購物展，禾聯碩總經理林欽宏指出，冷凍櫃是銷售受到青睞的主力產品。記者張義宮／攝影
2021台北電器空調3C影音年終購物展，禾聯碩總經理林欽宏指出，冷凍櫃是銷售受到青睞的主力產品。記者張義宮／攝影

家電 日立 貨物稅

延伸閱讀

鳳山火災遇難越籍媳婦親人要來台奔喪 高市府全力協助

高雄鳳山3死1傷火警 警消勘查起火點疑在2樓房間前方

影／柯文哲酸新北僅公家機關停辦尾牙 蔣志薇：本該為人民表率

新北停尾牙 柯文哲：公家取消 私人沒取消 這也是怪

相關新聞

水利署鏈結企業提升防救災能量 台塑導入資源響應

經濟部水利署持續推動媒合企業參與水患自主防災社區，今（15）日與高雄市政府聯合舉辦「港都防汛、企業出力-高雄市在地企業參...

取名「誠品」開搬家公司 智財法院判賠300萬元

誠品（2926）今（15）日發出聲明，提到智慧財產法院1月8日二審宣判「誠品搬家公司」及「誠品優質包裝公司」多年來不當享...

台北電器展年終大出清 除濕機登尾牙小家電第一

搶攻民眾汰舊換新熱潮，年終最大家電盛會「2021台北電器空調3C影音年終購物展」，今(15)日起至18日在台北世貿一館為...

瞄準Podcast爆發成長 KKBOX轉型聲音社群平台

本土音樂串流平台KKBOX看好Podcast發展，去年入股台灣Podcast託管平台Firstory，近期加速轉型，專注...

疫情控制得宜 新北新市鎮、捷運房屋都上漲

新北地政局公佈最新一期住宅價格指數，2020年第三季7月到9月新成屋比去年上漲4.58%，淡海新市鎮、北大特定區、林口新...

營造成本兩年漲三成 台中市區新推建案1字頭告終

缺工白熱化！營造成本短短兩年飆漲三成，台中市區新推建案1字頭房價正式告終。房地產業者無奈感嘆：「在營造、土地等成本雙雙暴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。