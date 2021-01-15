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台北電器展年終大出清 除濕機登尾牙小家電第一
搶攻民眾汰舊換新熱潮，年終最大家電盛會「2021台北電器空調3C影音年終購物展」，今(15)日起至18日在台北世貿一館為期四天展出，由中華民國電器商業同業公會全國聯合會、台北市電器商業同業公會主辦，本次精選全球知名品牌大廠Panasonic、HITACHI、SONY、LG、SHARP、Dyson、Bosch、BENQ、SAMPO、SAMSUNG、東元、大同、德國凱馳、惠而浦、三菱電機、日立冷氣、格力、禾聯、奇美等，超過百家廠商參展，共計450個攤位，準備搶攻民眾年前汰舊換新熱潮。
台北市電器商業同業公會廖全平今日指出，看好是逢年終家電汰舊換新與禮贈品銷售旺季，搭配節能家電貨物稅減免二千將邁入最後倒數，預估此次展覽有望較以往銷售業績成長三成，帶動整體家電產業創造15億元商機。
廖全平表示，受全球供應需求趨勢，海外運輸、晶片、面板三大家電相關項目已大幅漲價，預估家電將陸續進行調漲，但依據電器公會目前統計，各品牌業者尚有未調整前庫存在，加上國外CES展發表新品即將來台，業者皆會趁機促銷出清，呼籲民眾如欲購買家電最好提早年前趁此次展覽購買。
他舉例，年前一直是民眾汰舊換新的好時機，目前電器公會統計各品牌本次尾牙銷售狀況，整理出10大熱銷小家電類別排行榜，像是微波爐、烤箱、吹風機、吸塵器都榜上有名，尤其台灣屬海島型國家，加上近期經常陰雨不斷，日夜溫差大造成反潮，除濕機居冠成為最高詢問度商品，已快面臨缺貨問題。推估受現在新型多功能冷暖氣機於冬季推出大促銷，激起銷量大增。
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