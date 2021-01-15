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水利署鏈結企業提升防救災能量 台塑導入資源響應

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
「港都防汛、企業出力-高雄市在地企業參與水患自主防災社區運作說明會」，今日邀請在地企業團體與水患自主防災社區共同對話，分享如何投入水患自主防災運作，透過中央、地方、企業及社區發揮自助、互助效能，齊提升防救災能量。 圖／經濟部提供
「港都防汛、企業出力-高雄市在地企業參與水患自主防災社區運作說明會」，今日邀請在地企業團體與水患自主防災社區共同對話，分享如何投入水患自主防災運作，透過中央、地方、企業及社區發揮自助、互助效能，齊提升防救災能量。 圖／經濟部提供

經濟部水利署持續推動媒合企業參與水患自主防災社區，今（15）日與高雄市政府聯合舉辦「港都防汛、企業出力-高雄市在地企業參與水患自主防災社區運作說明會」，水利署副署長王藝峰表示，期望更多在地企業和水患社區合作，挹注企業資源於社區防災工作，擴增整體防救災量能。

今日的說明會由王藝峰與高雄市政府副秘書長王啓川共同主持，邀請在地企業團體與水患自主防災社區共同對話，分享如何投入水患自主防災運作，透過中央、地方、企業及社區發揮自助、互助效能，齊提升防救災能量。

王藝峰指出，社區人力經由巡守，通報企業進行防災應變，相輔相成。尤其，高雄市為都會工業混合型態的城市，發生淹水情形時，對周遭民生與工業影響較大，若能擴大企業合作，於汛期間自助、互助，社區和企業聯手整備應變，定減少災害影響。

王藝峰指出，水利署自2015年起積極推動企業參與水利防災，致力於將企業資源導入水患自主防災社區中，至今已於台北、桃園、台中、雲林、嘉義、台南、高雄等地辦理數場說明會，在全台14個縣市建立企業社區合作示範案例，共計有45家企業、7個非營利組織(NPO)等團體參與社區防災。

其中，高雄市仁武區中華社區於2017年由水利署媒合二家企業（岡山營造、台塑仁武廠）進行合作，經過多年的努力，企業參與社區防災的觀念已相對普及，希望此次說明會，能讓更多社區及企業瞭解合作方式，共同提升防災風險意識。

同時，今日會議亦有許多在地企業出席，包括：一加一商店、萬象機械股份有限公司、台灣中油股份有限公司永安液化天然氣廠、翌陞企業有限公司、台塑企業（1301）仁武廠、岡山營造公司、達柏電科有限公司、元律科技股份有限公司和李長榮化工等，充分展現地方熱心公益的能量。

水利署 李長榮化工 岡山

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