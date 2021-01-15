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凱崴訂單超旺 今年設備投資金額將倍增

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

凱崴（5498）這兩年為因應各客戶華通、欣興、南亞、景碩、深南等大廠的5G載板、電動車新訂單鐳射、機鑽鑽孔需求，持續增加資本支出，去年投入設備金額2.6億元，今年預計設備投資金額將倍增至5.2億元，已於桃園及昆山服務據點增設鐳射產能，並增添新的機鑽產能，同時深圳服務據點也將於第一季成立，將為今年的營收增長提供新的動能。

凱崴電子日前公佈去年12月營收1.35億元，月增4.3%，年增15.6%，再創今年新高，並同步登上近六年來的最高點。

該公司受惠於半導體產業的強勁需求，帶動IC載板產能緊缺，以及5G相關的網通設備、基地台、蘋果新機效應等影響，使得鐳射及機械鑽孔供不應求，再加上各區服務中心據點的新產能陸續開出，自去年下半年開始營收即一路走高，回顧去年上半年雖因疫情關係導致復工延遲，因此營運受到影響，但下半年開始訂單狀況和產能利用率呈現供不應求，營收較上半年增加23%，去年第四季亦較去年同期大幅成長20%。

凱崴近來因各項佈局逐漸成熟，未來更將配合客戶發展持續擴大在5G及半導體載板等相關領域及製程的投資力度，預期該公司今年營收及獲利將再創新猷。

營收 5G

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