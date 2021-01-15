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2020十大建商名單出爐 寶佳逾千億推案量蟬聯冠軍

經濟日報 / 記者黃阡阡／台北即時報導

2020年全台十大建商出爐！根據591新建案統計，去年推案量依序為寶佳、南港輪胎、茂德、遠雄、興富發等。另外，愛山林以及新店在地建商合環名列十名內，除了「推案王」寶佳機構以全年超過1300億元的推案量蟬聯冠軍外，2至10名的建商則是大洗牌，顯見全台交易升溫下，建商積極推案搶市的決心。

統計資料顯示，寶佳機構以超過1300億元推案稱霸，今年寶佳維持以量取勝的推案方式，除了全台各區遍地開花外，主力更是鎖定重點重劃區，像是在龜山A7重劃區就推「鴻築捷市達」總銷近百億，就是要搶攻首購族市場。

值得一提的是，亞軍居然由南港輪胎拿下，由於南港大案「世界明珠」單一案量就達800億元，是台灣史上規模最大的單一開發案基地，面積近萬坪，因此總銷金額直接空降第二名，據悉，商場已與微風集團簽約，住宅成交均價來到每坪150萬元，成為去年推案量點。

茂德機構2020也積極推案，一舉拿下第三名，主要倚靠各大重劃區推案，像是土城暫緩重劃區的金城舞系列推案就高達200億元，板橋江翠北側重劃區三案加總也有百億元的量體，其餘在三重二重疏洪道及仁義重劃區都有新案推出，可說是野心勃勃。

591新建案總編輯李忠哲表示，2016年房市交易受挫後，經過多年盤整步入復甦格局，去年更受惠於低利、資金回流、產業園區效應下，各地買氣點火走熱，看好這波全台房市買氣升溫，手握庫存的建商積極推案搶市，除了2020年全台推案量破1.6兆規模，十大建商名單也因積極推案之故大洗牌。

重劃區 建商 買氣

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