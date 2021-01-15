台北君悅總經理陳隆慶看好今年業績 可望比去年好
台北君悅新任總經理陳隆慶對於今年商務型市場的展望看法仍趨向保守，上半年商務型的住房市場還是不好，下半年要看全球經濟，及疫苗施打的情況，如下半年能開始陸續開放出入境管控，第3季有機會看到住房率回溫，全年營運情況可望比去年好。
目前台北君悅的住房率約在4成，今年上半年也差不多維持這樣的水位，積極搶攻國旅商機，讓大家體驗住在信義計畫區的魅力；只要全球疫苗施打沒有什麼太大意外情況，有望陸續開放邊境管制，下半年住房率也會跟著提升，要等到邊境全部開放，才會看到大量的商務、觀光客回流。
台北君悅有地理位子的優勢，很適合搶攻市區觀光的國旅商機，也是台北市唯二的五星級飯店擁有寵物友善酒店，以前只能接4間，2021年開始，天天能接10間寵物房，因為一間寵物房間，在住房後會需要兩天進行深度清節及消毒，考量市場需求，今年也會做一些改變。
今年台北君悅酒店會推出一些新方案，搶攻高端國旅市區觀光，可以住君悅體驗信義計畫區的吃、喝、玩、樂；就目前來看，除夕到初四的平均住房率8成以上，餐廳全都滿。
凱悅酒店集團2020年8月宣布任命陳隆慶先生 (Will Chen)為台北君悅酒店總經理，為台北君悅開業30年來，第二位華裔總經理，至今累積26年紮實飯店管理經歷，並於多國不同酒店集團擔任管理要職，面對日益競爭的國旅市場，力圖改變以往國際商務客為主的客群結構，除了加強飯店軟硬體設施外，也積極尋求異業結盟，開發新市場以帶動業績蒸蒸日上。
台北君悅過去客房營收主力80%為國際來台商務觀光客，自2014年全館850間客房完成改裝後，客房營收以酒店官網推行專案及業務團體簽約企業住房為主要來源，去年疫情打亂了全球旅遊市場的消費結構，也讓台北君悅重新布局策略，陳隆慶上任後，積極調整行銷架構，加強在地連結以及與信義區週邊的異業合作，降低疫情影響外，也推升住房率。
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