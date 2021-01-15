跟著台虎搭JR玩九州 觀光列車鐵道旅遊講座開放報名

去(2020)年在台日都創下票房銷售佳績的日本動畫電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》，不僅在兩地吹起驚人的鬼滅之刃旋風，其電影中的主場景—列車，以及讓主角之一的炎柱吃到讚不絕口的鐵路便當，都再次突顯出日本列車的魅力。讓列車不單只是串連兩地的交通工具，搭乘列車本身就是愉快的旅行經驗。日本JR九州也趁勢在去年底推出期間限定的「鬼滅の刃×SL九州」主題列車，更創下車票被秒殺的好成績。

九州為日本第三大島，共有七個縣：福岡、佐賀、大分、長崎、熊本、宮崎及鹿兒島，幅員遼闊，藉由搭乘列車是旅遊九州最舒適便利的方式。JR九州亦推出各種周遊票券，讓旅客可依照不同的行程需求，玩遍九州，省錢又便捷，更難能可貴的是，藉由每一次的移動，還能體驗到不同主題列車上所呈現的設計及氛圍，也造就了到九州旅行，JR九州是必安排的體驗之一，更是外籍旅客不會錯過的固定行程。

為了讓民眾能更了解九州鐵道的迷人之處，台灣虎航（6757）特與日本九州觀光推進機構合作推出「跟台虎搭JR列車暢玩九州」推廣活動，透過活動專屬網頁，鐵道迷可了解九州觀光列車及旅遊的特色外，並預計於2021年1月31日下午13-17時在誠品生活松菸店B1樓層誠品表演廳舉辦「九州觀光列車鐵道旅遊講座」實體活動，邀請知名部落客艾瑞克(Eric)、奶茶團長親自分享搭乘JR九州列車的經驗，以及如何遊玩九州的祕境景點。

另外，現場也會以屋台方式展示多種九州名產包括福砂屋長崎蛋糕、明太子飯糰、鹿兒島薩摩揚黑輪等讓民眾自由試吃。成功報名參加講座的民眾，還可加碼參加新春祈福搖獎，有機會獲得福岡縣寶滿山竈門神社的繪馬與御守，並可參加台灣虎航「未來機票一組雙人遊」抽獎，幸運中獎者未來可和親友安排實際走訪一趟充實多采的九州觀光列車旅行。

「九州觀光列車鐵道旅遊講座」採預約報名制，名額有限，額滿為止，更多報名講座及相關訊息請參考活動網頁(https://bit.ly/3bx5kHB)。